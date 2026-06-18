Trump i iranski predsjednik potpisali privremeni mirovni sporazum – podijeljeni ključni detalji

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian potpisao je privremeni mirovni sporazum rano u četvrtak, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump učinio isto u Versaju nakon završetka samita G7, u sporazumu koji će stupiti na snagu “odmah”, omogućavajući ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, dok je Iranu dozvoljeno da prodaje svoju naftu bez sankcija.

Ključne činjenice

Kopiju memoranduma o razumijevanju (MoU) prvi put je potpisao predsjednik Donald Trump u srijedu navečer tokom večere s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Versajskoj palati.

Na snimku potpisivanja koji je podijelio Macron, čuje se Trump kako kaže : „Ovo nije bilo lako.“

Prema CNN-u, američki zvaničnici su poslali fotografiju kopije koju je potpisao Trump u Iran, gdje ju je potom u Teheranu potpisao Pezeshkian, izvijestili su državni mediji .

Dok je dijelila fotografije potpisivanja sporazuma, državna novinska agencija Islamske Republike saopštila je da Memorandum o razumijevanju zaključuje “nametnuti rat koji vode SAD i izraelski režim”.

Sporazum je prvobitno trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak, ali pakistanski premijer Shehbaz Sharif – čija je zemlja pomogla u posredovanju u postizanju sporazuma – rekao je da će “stupiti na snagu odmah”.

U opširnoj izjavi, Sharif je napomenuo da će Hormuški moreuz biti “odmah” ponovo otvoren i da će SAD “odmah ukinuti pomorsku blokadu” iranskih luka.

Šta znamo o detaljima dogovora?

Nakon višednevnih pitanja o tekstu sporazuma i kritika njegove tajne prirode, američki zvaničnik je pročitao detalje telefonskom razgovoru s novinarima kasno u srijedu. Iranski državni mediji također su podijelili nacrt Memoranduma o razumijevanju, koji se čini usklađenim s onim koji su pročitali američki zvaničnici. Sporazum od 14 tačaka počinje napomenom da SAD i Iran – zajedno sa svojim punomoćnicima i saveznicima – proglašavaju “trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima”, uključujući Liban. U Memorandumu se napominje da će konačni sporazum potvrditi trajni kraj rata. Spominjanje Libana i odredba o osiguravanju njegovog “teritorijalnog integriteta i suvereniteta” čini se da je odbacivanje izraelskih argumenata da libanski front ne bi trebao biti uključen u sporazum. Obje strane su se složile da će poštovati međusobni “suverenitet i teritorijalni integritet” i posvećene su “pregovorima i postizanju konačnog sporazuma u roku od najviše 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak”.

Šta znamo o Hormuškom moreuzu?

SAD će okončati svoju pomorsku blokadu iranskih luka, a prolaz brodova kroz Hormuški moreuz, kroz koji se prevozi 20% globalnih zaliha nafte, bit će dozvoljen u obimu koji je bio na predratnom nivou. Prema sporazumu, Iran će biti dužan da dogovori prolaz brodova i tankera za naftu kroz Hormuški moreuz “bez naplate samo 60 dana”. Nije jasno da li to znači da će Iranu u budućnosti biti dozvoljeno da naplaćuje naknadu za prolaz ili putarinu za tranzit kroz Hormuz. Iran je također dužan da ukloni tehničke i vojne prepreke za prolaz brodova i izvrši deminiranje.

Šta je sa ublažavanjem sankcija i iranskom naftom?

Veliki ustupak koji su SAD ponudile prema sporazumu je da će Iranu ponovo biti dozvoljeno da slobodno prodaje svoju naftu na globalnim tržištima. Iako Trumpova administracija neće ukinuti sankcije Iranu, u sporazumu se navodi da će Ministarstvo finansija “izdati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih derivata i svih povezanih usluga, uključujući bankarske transakcije, osiguranja, transport itd.”.

Šta je s iranskim nuklearnim programom?

U sporazumu, Iran je naveo da “ponovo potvrđuje da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje”. Obje strane će raditi na obostrano prihvatljivom rješenju za postojeće iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Iran će najmanje morati da smanji količinu ili razrijedi svoje postojeće zalihe nuklearnog materijala “na licu mjesta pod nadzorom IAEA”. Detalji ishoda bit će dogovoreni u konačnom sporazumu.

Šta je sa fondom od 300 milijardi dolara i zamrznutom imovinom Irana?

Prema sporazumu, SAD i njihovi partneri u Zaljevu će uložiti napore da “razviju definitivan, međusobno dogovoren plan sa najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i ekonomski razvoj Islamske Republike Iran”. Trump je javno odbacio ideju da SAD bilo šta uplaćuju u ovaj fond, ali je rekao da neće spriječiti druge saveznike u Zaljevu da ostvare takvu potrošnju. Nakon implementacije Memoranduma o razumijevanju, SAD su se također složile da “u potpunosti stave na raspolaganje” za korištenje zamrznuta ili ograničena sredstva i imovinu Islamske Republike Iran, koja se procjenjuje na najmanje 24 milijarde dolara.