Epstein je želio dati tužiocima kompromitirajuće informacije o Trumpu – zašto nije uspio

Objavljeni dokumenti bacaju novo svjetlo na posljednje mjesece Epsteinovog života i njegove pokušaje pregovaranja s američkim vlastima.

Advokati Jeffreyja Epsteina razgovarali su s tužiocima prije njegove smrti o mogućnosti da njihov klijent dobije blažu kaznu ako pruži informacije koje bi mogle pomoći drugim istragama, izvijestio je u utorak The New York Times. Bilješke iz tog perioda sugeriraju da je Epstein bio željan podijeliti informacije o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Nakon Epsteinovog hapšenja 2019. godine, njegovi advokati su razgovarali sa saveznim tužiocima o mogućnosti takozvanog “proffera”, postupka u kojem osumnjičeni pruža korisne informacije o drugim ljudima u zamjenu za blaži tretman ili kaznu.

Nije poznato koliko su daleko ovi razgovori išli niti o kome je Epstein mogao imati informacije. Prema New York Timesu, pokušavao je utvrditi da li ima kompromitirajuće informacije o određenim poznanicima, uključujući milijardera Billa Gatesa. Međutim, prema njegovim vlastitim bilješkama, najviše pažnje je posvetio Trumpu.

Ove bilješke sugeriraju da on zapravo nije posjedovao nikakve značajne kompromitirajuće informacije o tadašnjem američkom predsjedniku. Zapisao je uglavnom nejasne komentare poput: „Trump je potpuni prevarant – sve je to samo predstava“ i „Nikada nije imao novca.“

Epstein i Trump su nekada bili prijatelji prije nego što su se razišli početkom 2000-ih. Trump godinama negira da je imao bilo kakva saznanja o Epsteinovim navodnim zloupotrebama ili da je počinio bilo kakve zločine povezane s financijerom.

Članak New York Timesa dio je šire analize Epsteinovih posljednjih mjeseci života i njegove smrti u zatvoru. Novootkriveni dokazi, prema novinama, dodatno podržavaju zaključak da je Epstein počinio samoubistvo i ne potvrđuju teorije prema kojima je ubijen.

Kako je umro Jeffrey Epstein?

Izvještaj New York Timesa pruža niz novih detalja o Epsteinovom boravku u zatvoru, na osnovu dokumenata i intervjua sa zatvorenicima i drugim osobama povezanim sa slučajem.

Iako se zvanični zaključak da se radi o samoubistvu godinama dovodi u pitanje, novine navode da dostupni dokazi snažno ukazuju na ovaj ishod. Prema svjedočenjima, Epstein je razmišljao o samoubistvu i prije smrti.

Navodno je pitao bivšeg cimera kako da napravi omču, dok je zatvorenik u susjednoj ćeliji rekao da je u noći svoje smrti čuo zvukove koji su zvučali kao da se cijepa tkanina. Nijedan od zatvorenika nije prijavio da je čuo zvukove borbe ili da je neka druga osoba ušla u Epsteinovu ćeliju.

U listu se također navodi da je Epstein ostavio bilješke slične sadržaju navodne oproštajne poruke. U jednoj od njih je napisao:

„Samo sebi i drugima nanosim bol u budućnosti. Nije baš zabavno. Zašto bi ljudi koje volim patili zbog mojih problema? Šta želite da uradim? Da se rasplačem? Sve najbolje.“

Prema izvještaju, postojalo je nekoliko okolnosti koje su mu olakšale samoubistvo. Te noći nije imao cimera u ćeliji, bilo mu je dozvoljeno da zadrži dodatnu posteljinu, što nije bilo uobičajeno, a zatvorski čuvari nisu vršili nadzor onoliko često koliko su trebali.

Slika Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina u Memorijalnoj čitaonici u Washingtonu, DC, SAD, 9. juna 2026. Prema Institutu za primarne činjenice, koji je odgovoran za izložbu, instalacija sadrži otprilike 3,5 miliona stranica dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde i ima za cilj da vizuelno prikaže obim istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Jeffreyju Epsteinu. Foto: REUTERS/Eric Lee

Opsesija Trumpom

Epsteinove navodne bilješke o Trumpu dolaze nakon što je Ministarstvo pravosuđa objavilo e-mailove koji pokazuju da je finansijer ostao preokupiran Trumpom godinama nakon što je njihovo prijateljstvo završilo.

Prema dokumentima, tokom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata, Epstein se često predstavljao kao neko ko razumije predsjednikovo razmišljanje i razgovarao o njemu s raznim sagovornicima, uključujući predstavnike ruske vlade i Billa Gatesa.

Istovremeno, često ga je kritikovao. 2017. godine je napisao bivšem američkom ministru finansija Larryju Summersu:

“Vaš svijet ne shvata koliko je Trump zapravo glup.”

Epsteinovi e-mailovi ne povezuju Trumpa ni sa kakvim ilegalnim aktivnostima, ali je finansijer 2017., pisao o tome “koliko je Donald prljav” i navodno je piscu Michaelu Wolffu 2011., rekao da je Trump “znao za djevojke”.

Pozadina veze

Trump i Epstein su se upoznali 1980-ih i, prema brojnim izvještajima, postali bliski prijatelji. Njihova veza se kasnije raspala, a Trump je tvrdio da je razlog tome što je Epstein regrutovao žene iz svog kluba Mar-a-Lago da rade za njega.

Tokom godina, bilo je više optužbi i spekulacija koje povezuju Trumpa s Epsteinom, ali nijedna nije rezultirala dokazima o zločinu. Trump je više puta negirao sve optužbe i negirao bilo kakvo saznanje o Epsteinovom navodnom zlostavljanju.

Interes javnosti za njihov odnos dodatno je porastao tokom protekle godine nakon što je administracija odbila dobrovoljno objaviti sve dokumente vezane za slučaj Epstein.

Wall Street Journal je ranije izvijestio da je Trump navodno poslao Epsteinu rođendansku čestitku u kojoj je napisao: “Neka svaki dan bude još jedna lijepa tajna.” Trump je negirao autentičnost pisma.

Objavljeni dokumenti o Epsteinu također sadrže više referenci na Trumpa, uključujući tvrdnju da je letio Epsteinovim privatnim avionom u društvu finansijera i 20-godišnje žene.

Trump je više puta nazvao interes javnosti za slučaj Epstein pretjeranim, a dokumente vezane za slučaj opisao kao “prevaru” i “obmanu”.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link originalnog članka)