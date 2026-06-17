NLB diže ponudu na 37 eura, borba za Addiko sa Raiffeisenom se nastavlja

Priča oko preuzimanja Addiko Bank AG između austrijske Raiffeisen Bank International (RBI) i slovenačke Nove Ljubljanske banke (NLB), dobila je ove sedmice novi obrat. NLB je saopćila da je povećala cijenu u svojoj dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje kontrole nad austrijskom Addiko Bank AG, na 37,00 eura po dionici. Riječ je o ponudi koja se isplaćuje u potpunosti u novcu i koja se odnosi na sve izdane dionice Addika.

Ovom ponudom NLB nudi 10,50 eura više ili oko 40 % od konkurentske RBI. I dok se dvije bankarske grupacije nadmeću u ponudama, dioničari Addika će dati posljednju riječ, naročito oni koji su već prihvatili ponudu Reiffeisena. U saopćenju NLB-a se navodi kako oni mogu opozvati svoju izjavu o prihvatanju najkasnije četiri trgovinska dana prije isteka perioda prihvatanja, te svoje dionice ponuditi NLB-u.

“Pravedan, nezavisan i jednak tretman svih dioničara nije samo naš vodeći princip, već i naš cilj, uz stalno stvaranje vrijednosti za dioničare. Naša poboljšana ponuda upravo to odražava. Nakon ovog daljnjeg povećanja, ponuđena cijena dionice predstavljat će premiju od 39,6%, odnosno 10,50 eura po dionici u odnosu na konkurentsku ponuđenu cijenu. Ovo je, po našem mišljenju, jedinstvena, izrazito privlačna i isplativa prilika za sve dioničare Addika da novčano realizuju svoje dioničarske udjele, te ih zato pozivamo da samostalno procijene prednosti NLB-ove ponude”, kazao je Blaž Brodnjak, generalni direktor NLB-a.

Drugi pokušaj, dvije godine kasnije

Priča o preuzimanju Addiko bank AG ima svoju historiju i počela je 2024. godine kada je NLB prvi put pokušala preuzeti banku, ponudivši tada 20 eura po dionici, da bi zatim svoju ponudu povećala na 22 eura. Međutim, pokušaj je propao, jer su uspjeli prikupiti tek 36,39 posto dionica. Međutim, NLB, nije odustao, preuzimanje Addika za njega ima dublji, srateški značaj, a on se ogleda i u ulasku na hrvatsko tržište kao i jačanju digitalnih usluga. Hrvatsko tržište bi naime, NLB-u bio posljednja kockica u slagalici poslovanja na regionalnom tržištu. Banka danas, osim u Sloveniji, posluje u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji, dok je na hrvatskom tržištu djelovala kroz leasing, koji je za slovenačku banku trebao biti prvi korak do ostalih finansijskih usluga. Kupovinom Addika, NLB bi bio jedina banka sa nekim oblikom finansijskih usluga praktično u svim državama bivše Jugoslavije. Također, Addiko bi NLB-u, pored klijenata sa hrvatskog tržišta, otvorio i posao sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima na još četiri tržišta gdje se dvije banke preklapaju. Addiko banka posluje u nekoliko zemalja regije, uključujući Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru.

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Početkom ove godine priča o preuzimanju banke ponovo je dospjela u fokus kada je postalo jasno da u priču sada osim NLB-a ulazi još jedan igrač – RBI, koja je ponudila 23,05 eura po dionici. RBI je za svaku dionicu Addika u gotovini ponudio 23,05 eura, vrednujući banku na 449,5 miliona eura. U maju, NLB je objavila svoju treću ponudu, u iznosu od 29 eura po dionici, što je u ukupnom iznosu vrednovalo transakciju na oko 566 miliona eura. RBI je odgovorio dan kasnije, podigavši svoju ponudu na 26,50 eura po dionici. Obje ponude ciljale su na barem 75 posto vlasništva u Addiku, s mogućnošću da taj prag spuste na zakonski minimum od 50 posto, a rok za prihvatanje postavljen je na 22. juli ove godine.

Podrška ponudi Raiffeisena

Krajem maja uprava i nadzorni odbor Addiko Banke izašli su sa izjavom u kojoj daju podršku ponudi Raiffeisen Bank Internationala, uprkos višoj ponudi konkurentskog ponuđača, navodeći sigurniju isplatu kao ključni razlog. NLB-ovu ponudu nisu ni preporučili ni odbacili. Kako je pojašnjeno, NLB-u su nedostajale obavezujuće izjave podrške investitora, a dodatno se navodilo i da se najveća slovenačka banka na hrvatskom tržištu suočava s regulatornim preprekama vezanim za odobrenje u toj zemlji zbog pravnog spora Slovenije i Hrvatske oko imovine i poslovanja predratne Ljubljanske banke, prethodnice NLB-a.

Iako je glavni dio spora formalno okončan presudama Evropskog suda za ljudska prava i isplatama izvršenim do 2016. godine, postupci između NLB-a i hrvatskih banaka oko regresnih potraživanja i dalje traju, pa je ovo i dalje osjetljivo pitanje za regulatore kad god se nađe na stolu priča o ulasku slovenačke banke na ovo tržište.

U saopćenju u kojem je iznesena posljednja ponuda, NLB je navela kako nakon više od dvije godine komunikacije s relevantnim regulatorima, NLB ima visoko poverenje da će, u slučaju uspjeha ponude banke biti u mogućnosti pravovremeno dobiti potrebne saglasnosti od svih regulatora, uključujući Evropsku centralnu banku u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma (“SSM”), napominjući kako su Austrija, Slovenija i Hrvatska dio SSM-a te da su i NLB i Addiko pod direktnim nadzorom ECB-a, kao i da je NLB već počeo podnositi i dostavljati potrebnu dokumentaciju svim regulatorima.

Alta grupa i drugi krupni dioničari

U cijelom poslu, čini se da će prevagu napraviti srbijanska Alta Grupa koja u svojim rukama drži važne finansijske instrumente. Alta grupa raspolaže sa 29,59 posto vlasništva u Addiko banci, i cijelo vrijeme, neovisno o visini ponude, daje podršku ponudi Reiffeisena. Da li je jedan od razloga podrške i Reiffeisenov plan, koji je javno na svojoj stranici objavila ova banka, a prema kojem bi, u slučaju njihovog preuzimanja Addiko Bank AG, RBI zadržao hrvatske i slovenačke operacije, a prodao Addiko banke u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori investitoru iz Srbije (Alta Group), ostaje kao pitanje u zraku.

Osim Alte, među značajnijim dioničarima u Addiku spominju se i austrijska investicijska grupa S-Quad, sa udjelom od 9,99 posto, te Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), sa 8,40 posto.

Podsjećamo, početkom juna RBI je je izdala saopćenje u kojem je navela kako je prikupila prihvatanja za oko trećinu dionica Addika.

“RBI obavještava da je zaključno sa 9. junom 2026. godine u 09:30 sati po srednjoevropskom ljetnom vremenu primila izjave o prihvatanju koje se odnose na ukupno 9.831.951 dionicu Addiko banke, što odgovara 50,42% svih izdanih dionica Addiko banke. U navedeni broj uključeno je i 1.878.167 dionica Addiko banke u vlasništvu društva Alta Group d.o.o., što odgovara 9,63% svih izdanih dionica Addiko banke”, navela je banka u saopćenju.

Da li će NLB-ov ovosedmični odgovor o spremnosti da podigne ponudu na 37,00 eura po dionici, promijeniti pravac akvizicije, ostaje da se vidi.