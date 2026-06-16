Šokantan remi na Svjetskom prvenstvu koštao je kladioničara milion dolara

Jedan online kladioničar izgubio je milion dolara nakon što su Zelenortski Otoci neočekivano remizirali sa Španijom u utakmici otvaranja Svjetskog prvenstva, dok je drugi igrač zaradio 4,7 miliona dolara na suprotnoj opkladi.

Prema podacima sajta za predviđanja Polymarket (Polymarket), neposredno prije početka utakmice u Atlanti, neko je uložio više od 999.000 dolara na pobjedu Španije.

Španija, jedan od favorita Svjetskog prvenstva, bila je ubjedljivi pobjednik protiv Zelenortskih Ostrva, rangiranih na 67. mjestu, a da je Španija pobijedila, igrač Polymarketa bi zaradio 85.943 dolara (sa ulogom od oko 1.085 miliona dolara).

Međutim, Zelenortski Otoci su izdržali nevjerovatan neriješen rezultat 0-0 protiv drugoplasirane ekipe na FIFA-inoj rang listi, što je najšokantniji rezultat ovog Svjetskog prvenstva do sada.

Suprotan scenario

Još jedan igrač Polimarketa imao je potpuno drugačiji dan. Korisnik s nadimkom “fishalive” kladio se 400.000 dolara na to da Španija neće pobijediti – i inkasirao 4,7 miliona dolara.

Veliki broj:

Devet posto, to su bile kvote na koje se pobjednički igrač Polymarketa kladio na putu do svoje isplate od 4,7 miliona dolara.

Većina ima legalan pristup sportskom klađenju

Veliki šokovi su dio tradicije turnira, a ovo je prvo Svjetsko prvenstvo gdje većina američke populacije ima legalan pristup sportskom klađenju.

Istraživačka firma Eilers & Krejcik Gaming procjenjuje da će u SAD biti uloženo 4,4 milijarde dolara, u poređenju sa 1,8 milijardi dolara tokom turnira 2022. godine.

Dan Singer, šef odjela za sport i igre u kompaniji McKinsey & Company, rekao je za New York Times da bi ukupni rezultati mogli dostići nivo “osam do deset utakmica Super Bowla”.

Utakmica sa Zelenortskim Ostrvima bila je najšokantnija, ali su i neriješeni rezultati 1-1 između Katara i Švicarske, te Maroka i Brazila također bili iznenađenja na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Šokantan remi Zelenortskih Ostrva protiv Španije koštao je kladioničara Polymarketa milion dolara