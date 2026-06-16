Nedostatak detalja o Trumpovom “odličnom” sporazumu s Iranom izaziva kritike sa svih strana

“Nedostatak detalja o predloženom sporazumu o okončanju rata s Iranom, koji je predsjednik Donald Trump opisao kao ‘veliku pogodbu’, izazvao je kritike s obje strane političkog spektra. Ključni ishodi, poput iranskog nuklearnog programa i mogućeg ukidanja sankcija, ostaju nejasni.”

U nedjelju navečer, Trump je objavio da je sporazum s Iranom “sada zaključen”, što će, kako je predsjednik rekao, dovesti do trenutnog ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, uz poruku: “Neka nafta teče!”

U naknadnoj objavi, Trump je pojasnio da će biti potpisan “veliki sporazum”. I da će Hormuški moreuz biti ponovo otvoren u petak, kako bi se omogućilo vrijeme za “rudarenje”.

Sa iranske strane, izjava je bila opreznija, u kojoj se navodi da je zemlja postigla “memorandum o razumijevanju” sa Sjedinjenim Državama nakon “mjeseci dugih i teških pregovora”.

Ni iranska ni Trumpova izjava nisu spomenule neka ključna pitanja. Uključujući sudbinu obogaćenog uranijuma u Teheranu i pitanje sankcija.

Šta znamo o kritikama sporazuma s Iranom?

Nedostatak detalja o sporazumu i njegovo objavljivanje na društvenoj mreži Truth Social izazvali su brojne kritike. I to s obje strane političkog spektra.

Bivši Obamin zvaničnik Bijele kuće i voditelj podcasta Pod Save America, Tommy Vietor, napisao je: “Što prije je moguće završiti rat najbolji preostali ishod. Ali istina je da Trump nije postigao nijedan od svojih ciljeva i izgubio je rat od Irana. Iranski nuklearni program nije eliminisan, kao ni njegovi balistički projektili.”

Bivši američki ambasador u Rusiji Michael McFaul napisao je: “Hormuški moreuz je bio otvoren čak i prije Trumpovog rata. Dakle, on to ne može predstaviti kao ratnu ‘pobjedu’. Nelogično.”

Desničarski komentator i voditelj Fox Newsa Mark Levin, koji je podržao Trumpovu odluku o ratu, također je kritizirao nedostatak detalja, rekavši: “Već danima pitam zašto mi, ljudi, ne možemo vidjeti taj prokleti memorandum o razumijevanju? Ne preko ljudi koje je obavijestio anonimni izvor. Iskreno, nikada nisam vidio ništa slično. Ako je to zaista dobar ishod za mir, onda ga objavite.”

Mark Dubowitz, izvršni direktor konzervativnog think tanka Fondacija za odbranu demokratija, napisao je na X Networku: “Islamska Republika nije problem o kojem se može pregovarati. Jedino rješenje je maksimalna podrška iranskom narodu. S obzirom na priliku i pomoć koja im je potrebna, mogu oslabiti i na kraju okončati ovaj teroristički režim.”

Šta su zakonodavci rekli o sporazumu?

Senator Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline i istaknuti zagovornik Irana, napisao je na X Networku da mu je “drago čuti” da je postignut memorandum o razumijevanju o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Međutim, senator je dodao: “Pažljivo ću pratiti sljedeće pregovore o iranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima. Malo sam zabrinut što se iranski stav o sporazumu razlikuje od onoga što tvrdi američki pregovarački tim.”

Zastupnik Ro Khanna, kalifornijski demokrat koji je predvodio zakonodavni pritisak da se Trump prisili da okonča rat, napisao je na X Networku: “Sporazum o prekidu vatre u Iranu i ponovno otvaranje moreuza su dobrodošle vijesti. Demokrate bi ga trebale podržati… Rat je bio skupa lekcija za Sjedinjene Države. Kao što se i očekivalo, Trump nije uspio postići promjenu režima. Uslovi se čine ništa boljim od onih koje je Obama osigurao kroz JCPOA prije skoro deset godina.”

Siladitya Ray, Forbes