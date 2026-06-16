Forbes Magazin večeras u 20 sati: Armin Osmančević o putu od izbjeglištva do stvaranja globalnog luksuznog modnog brenda u srcu Sarajeva

U novom izdanju Forbes Magazina koji se emitira večeras u 20 sati u programu N1 razgovaramo s Arminom Osmančevićem, čovjekom čija životna i profesionalna priča spaja Bosnu i Hercegovinu sa svijetom; od rodne Banje Luke, preko Štokholma, Kuala Lupmpura, Dubaija, do povratka u Sarajevo, gdje danas gradi globalno prepoznatljiv luksuzni muški modni brend, koji je za veoma kratko vrijeme našao svoje mjesto u više od 15 zemalja svijeta, ali u ovom segmentu povezao i BiH sa Velikom Britanijom.

Kako izbjegličko iskustvo oblikuje profesionalni karakter i odnos prema radu, zašto male ekonomije trebaju u proizvodnji razmišljati od početka globalno, te zašto vjeruje da Bosna i Hercegovina ima izuzetan potencijal za razvoj i izvoz vrhunskih proizvoda, neke su od tema koje smo otvorili.

U emisiji saznajte i zašto je Evropska centralna banka (ECB) podigla kamatne stope prvi put u gotovo tri godine. Forbes je izračunao šta se može sve sa Muskovih 1.000.000.000.000 dolara, uporedivši bogatstvo Elona Muska, koji je sada i zvanično prvi svjetski trilioner, sa raznim ekonomskim pokazateljima, od veličine odbrambenog budžeta do cijene mlijeka.

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