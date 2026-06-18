Messi, Flamini, Džeko, Suarez, Seedorf…Kako fudbalske legende grade biznis carstva izvan terena

Alessandro Del Piero u Los Angelesu je otvorio retoran N10, Clarencea Seedorfa je inspirisao Japan da u Milanu otvori Finger's, dok je Cristiano Ronaldo udružio snage sa kolegama sportistima; Rafaelom Nadalom i Pauom Gasolom te postao jedan od suvlasnika TATEL-a. Priča je počela u Madridu, a danas restoran, koji posjetiteljima nudi moderni duh španske kuhinje, ima svoje adrese na Ibizi, u Dubaiju, Beverly Hillsu i Rijadu.

Navedene sportske legende samo neka od imena koja su tokom ili nakon karijere započele biznis izvan svijeta sporta. Osim restorana, postoji i drugi spektar biznisa u koje fudbaleri ulažu svoj novac, od nekretnina do zdravstvenih tehnologija. Tako je naprimjer, fudbaler Arsenala i AC Milana, Mathieu Flamini, o čemu je Forbes BiH ranije pisao, s poslovnim partnerom Pasqualeom Granatom osnovao bionaučnu kompaniju GF Biochemicals, koja je napravila izuzetan posao u masovnoj proizvodnji levulinske kiseline koja se može koristiti u plastici, otapalima, gorivima i farmaceutskoj industriji, što ga je uvelo u društvo 100 najperspektivnijih mladih globalnih lidera u zajednici Svjetskog ekonomskog foruma.

Američko Ministarstvo energetike 2014. godine imenovalo je levulinsku kiselinu kao jednu od 12 biohemikalija koje će najvjerovatnije stvarati vrijednost u budućnosti.

Osim u naučnoj oblasti, Flamini je svoj poslovni talent testirao i kada je 2018.godine zajedno sa bivšim saigračem iz Arsenala Mesutom Ozilom pokrenuo Unity, brend na prirodnoj bazi za lice, kosu, tijelo i wellness.

Edin Džeko u Dubrovniku otvorio “Ezzo”

Detaljnije istraživanje fudbalera – ugostitelja, iz Los Angelesa, Milana i Madrida…, dovelo nas je do Dubrovnika gdje je najbolji bh. fudbaler, Edin Džeko prije pet godina, na mjestu nekadašnjeg restorana Takenoko, u srcu historijske jezgre Dubrovnika, otvorio ekskluzivni restoran “Ezzo”.

“Dubrovnik je mjesto u kojem sam se oduvijek osjećao kao kod kuće i gdje sada provodim ljetne praznike sa svojom porodicom. Ovdje sam želio napraviti restoran kakav nije nijedan drugi, za sve one koji vole Dubrovnik koliko i ja. Usput sam imao sreću da sam upoznao Armina Hadžića, mog poslovnog partnera, koji dijeli istu strast prema vrhunskoj gastronomiji. Nakon mjeseci napornog rada i predanosti da sve bude savršeno, EZZA Steak & Cocktail Bar je oživio!”, napisao je Džeko.

Lionel Messi, Foto: Shutterstock / YES Market Media

Lionel Messi i njegov Bellavista del Jardin del Norte

U centru Barselone je svoje mjesto našao Messijev restoran Bellavista del Jardin del Norte, koji vodi zajedno sa bratom i sestrom. Enterijer je uređen tako da podsjeća na njegov rodni Rosario u Argentini.

Foto: Bellavista del Jardin del Norte

Bellavista se prostore na dva sprata na više od 1000 metara kvadratnih, u kojem možete probati klasične tapase, sve vrste ribe, školjke, sushi i plodove mora, kao i sve vrste nesa. Ovdje ćete probati i dobra vina, piva i koktele.

U restoranu su također izloženi potpisani dresovi Messija, Luisa Suareza i Neymara, dok na velikim ekranima gosti mogu gledati i fudbalske utakmice te igrati video igre iz 1980-ih i 1990-ih godina.

Luis Suarez vlasnik restorana ‘Chalito’

Prije devet godina na obali Castelldefelsa u Barseloni, urugvajska fudbalska legenda Luis Suarez otvorio je restoran “Chalito”. Njegov ugostiteljski objekat luksuznog je interijera, te gostima nudi bogat izbor domaće brze hrane. Kao što se može pretpostaviti gosti se nerijetko tokom ručka sreću i sa fudbalskim legendama, Suarezovim prijateljima, saigračima, što ručku daje poseban šmek i ugođaj.

“Od 2017. godine kada smo otvorili našu prvu lokaciju u Barseloni, strastveno smo posvećeni tradicionalnoj pripremi milanese. Njena zanatska priprema odražava našu ideju da je posao obavljen ručno i s entuzijazmom dobro obavljen posao.

Od tog trenutka nastavili smo rasti i prilagođavati se kako bismo dosegli sve kutke Barcelone.

Nadamo se da ćemo se uskoro vidjeti, bilo u našim ugodnim restoranima Bright Kitchens ili Food Truck. Pozivamo vas da otkrijete najbolju Milanesu u gradu”, poruka je na zvaničnoj stranici restorana.

Clarencea Seedorfa je inspirisao Japan da u Milanu otvori Finger's, Foto: Shutterstock / Maciej Rogowski Photo

Vratimo se na početak priče i davnu 2004. godinu kada je Clarence Seedorf uplovio u svijet luksuznog ugostiteljskog biznisa. Neki izvori govore da je lanac restorana Finger's osnovao zajedno sa japansko-brazilskim chefom Robertom Okabeom, a da danas ovaj lanac posluje na pet adresa, od italijanskih gradova Milana i Rima do francuskih Alpa (Megève), lokacija koje su među omiljenim destinacijama evropske elite.

Javier Zanetti u Italiju donio okus argentinske kuhinje

Restoran La Expo Dolce Vita, samo je jedno od ulaganja nekadašnjeg kapitena Sportinga i reprezentativnog veznjaka izvan nogometa Adriena Silve. Njegova supruga Margarida, koja je diplomirala hotelski menadžment u početku je vodila računa o poslovanju, budući da je Adrien u vrijeme otvaranja još uvijek aktivno igrao fudbal.

“Mora osigurati budućnost”, objasnila je tada Margarida. Par je odmah najavio da se sprema preuzeti cijelu kompaniju koja upravlja La Dolce Vita-om

Silvin lisabonski restoran nalazi se na Rua do Alecrimu, u kojem gosti mogu probati tipična italijanska jela. U La Dolce Viti u Lisabonu, također možete uživati i u ukusnoj pizzi, koja se peče na originalan način u pećnici na drva.

Javier Zanetti vlasnik je restorana El Patio del Gaucho, kojim je u Italiju donio okus argentinske kuhinje. Na ovom mjestu probat ćete vrhunska jela od mesa, morske plodove, ali i vrhunska vina i koktele.