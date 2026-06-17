Unihertz Titan 2 Elite je telefon sa tastaturom koji izgleda odlično

Unihertzov najnoviji telefon s tastaturom namijenjen je onima kojima nedostaju dani Blackberry telefona.

Industrijom pametnih telefona dominiraju korporacije vrijedne trilion (ili skoro trilion) dolara, kao što su Apple, Samsung, Huawei i Xiaomi. Dakle, kada ste mnogo manja kompanija koja pokušava proizvoditi mobilne uređaje, vjerovatno se morate istaknuti iz mase. Upravo to kompanija Unihertz iz Shenzhena radi posljednjih nekoliko godina.



Najpoznatiji su po svojim takozvanim “robusnim telefonima” , koji dolaze u crnom metalnom kućištu koje izgleda kao cigla, kao i po telefonima s fizičkim tastaturama, koji su do nedavno također imali isti prepoznatljiv stil dizajna.

Dizajn i boja

Iako je taj izgled metala s oštrim uglovima, imitacijom kože, dobro funkcionirao za robusne telefone, uvijek sam mislio da izgleda malo čudno na telefonu s tastaturom koji je više namijenjen za poslovne sastanke i salone na aerodromima nego za kampiranje. Zato mi je drago što je Unihertz svom najnovijem telefonu s tastaturom, nazvanom Unihertz Titan 2 Elite, dao upečatljiv redizajn. Minimalistički dizajn sa zaobljenim uglovima, pa čak i jarko narančastom bojom koju su popularizirali modeli iPhonea 17 Pro.

Forbes/Ben Sin

Unihertz Titan 2 Elite, kao što se može vidjeti na gornjoj fotografiji, primjetno je manji od klasičnog pametnog telefona. Ima kvadratni OLED ekran od 4 inča rezolucije 1080 x 1200. Ekran je svijetao, sa živim bojama i dubokim crnim tonovima. Brzina osvježavanja ide do 120 Hz, što animacijama daje vrlo fluidan izgled.

Forbes/Ben Sin

Tastatura

Glavna zvijezda uređaja je naravno QWERTY tastatura, i ona radi vrlo dobro. U početku sam bio zabrinut da će tastatura biti previše skučena zbog male veličine uređaja, ali širina od 2,9 inča (75 mm) je dovoljna da pojedinačni tasteri ne djeluju sitno. Mogu kucati s obje ruke na tastaturi i dobiti vrlo precizne rezultate.

Forbes/Ben Sin

Moram spomenuti da, budući da već dugo koristim telefone sa ekranom osjetljivim na dodir, postojao je period prilagođavanja na fizičku tastaturu. Međutim, nakon dan ili dva, već sam tipkao vrlo brzo, a taktilni osjećaj tipki mi omogućava da tipkam čak i bez gledanja, a da i dalje dobijem uglavnom tačne rezultate.

Forbes/Ben Sin

Kućište i memorija

Aluminijsko kućište telefona izrađeno je od visokog kvaliteta i sastoji se od jednog dijela. Dugme za napajanje na desnoj strani služi i kao čitač otiska prsta i lako je dostupno. Tu je i dodatno crveno dugme koje se može koristiti kao prečica za razne funkcije.



Telefon pokreće MediaTek Dimensity 7400 procesor sa 12 GB RAM-a , što pruža prilično solidne performanse. Za telefon sa fizičkom tastaturom, koja je prvenstveno namijenjena unosu teksta, nisam imao nikakvih problema. Također mogu bez poteškoća koristiti aplikacije društvenih mreža. Igranje igara je tehnički moguće i radi ispravno, ali ekran se čini malo skučenim za tu svrhu.

Forbes/Ben Sin

Ekran

Budući da ekran ima kvadratni oblik, neke aplikacije koje trebaju raditi u portretnoj orijentaciji možda se neće pravilno prilagoditi ekranu. Zato je Unihertz u svoj softver ugradio opciju sužavanja prikaza ekrana crnim trakama sa strane, tako da možete vidjeti sadržaj u klasičnom pravokutnom formatu pametnog telefona. Softver – Android 15 – je prilično dobar. Gotovo je čisti Android, bez nepotrebnih aplikacija i bez novih dodataka koje je uveo Google.

Baterija

Trajanje baterije na ovom uređaju je odlično, vjerovatno zato što ga nisam mnogo koristio za gledanje videa. Jedno punjenje mi je trajalo između dva i tri dana. Baterija od 4.050 mAh pruža više nego dovoljno snage za tako kompaktan uređaj.

Na kraju, Unihertz Titan 2 Elite je odličan izbor za one kojima nedostaje fizička tastatura na telefonu. Ako telefon uglavnom koristite za gledanje multimedije i igranje igrica, onda ovo vjerovatno nije uređaj za vas.

Ben Sin, saradnik Forbesa (Originalni članak na ovom linku)