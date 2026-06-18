“Mislila sam da je moj život gotov”: Oprah otkriva događaj bez kojeg ne bi mogla izgraditi carstvo od 3,4 milijarde dolara

Oprah vjeruje da bez teškog iskustva koje ju je obilježilo u tinejdžerskim godinama, vjerovatno nikada ne bi izgradila karijeru koja ju je učinila jednom od najuticajnijih žena na svijetu.

Oprah Winfrey , koja se nalazi na vrhu Forbesove liste 250 najvećih američkih poduzetnika i poslovnih lidera koji su sami izgradili svoje bogatstvo, prisjetila se puta od farme u Mississippiju bez tekuće vode, gdje je rođena, do medijskog carstva čiju vrijednost Forbes procjenjuje na 3,4 milijarde dolara.

U intervjuu održanom u srijedu, naglasila je da su ključ njenog uspjeha lekcije koje je naučila tokom teškog djetinjstva.

Winfrey, koja je bila žrtva silovanja i seksualnog zlostavljanja od devete godine, rodila je sina sa 14 godina, ali je dijete ubrzo nakon toga umrlo.

„Mislila sam da je moj život završen. Pokušala sam sebi nauditi jer sam osjećala toliko srama zbog svega što se dogodilo“, rekla je okupljenima na događaju Forbes Self-Made 250 Celebration.

Da je njen sin preživio, Winfrey bi morala napustiti školu kako bi ga odgajala. Danas tragičan događaj vidi kao drugu priliku da se vrati obrazovanju, gdje je otkrila talenat za debatu i javni nastup. To ju je dovelo do posla na radiju, stipendije za Državni univerzitet Tennessee, a kasnije i do stvaranja jednog od najpoznatijih medijskih brendova na svijetu.

Na ručku s Nelsonom Mandelom

Winfrey je također otkrila da je tokom godina imala 29 zajedničkih obroka s Nelsonom Mandelom, koji je pomogao u osnivanju Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, škole za djevojke u Južnoj Africi. Taj projekat opisuje kao najvažniju filantropsku lekciju u svom životu jer ju je naučio da “samo pisanje čekova nije dovoljno”.

Spisateljica Maya Angelou također je zauzimala posebno mjesto u njenom životu. Kada joj je Winfrey rekla da će njena akademija za djevojke biti njeno najveće naslijeđe, Angelou je odgovorila da niko zapravo ne zna kakvo će biti njihovo naslijeđe.

„Naslijeđe nije zgrada ili količina novca. Naslijeđe su svi životi koje ste dotakli“, prisjetila se Winfrey svojih riječi.

Sjetila se bakinih riječi

Forbes procjenjuje da Oprah Winfrey danas ima bogatstvo od 3,4 milijarde dolara. Ovo bogatstvo je stekla više od pet decenija kroz emisije The Oprah Winfrey Show, Harpo Productions, televizijsku mrežu OWN (Oprah Winfrey Network) i brojne filmske projekte, uključujući i rimejk filma The Color Purple iz 2024. godine.

Govoreći o svom usponu, Winfrey se prisjetila riječi svoje bake:

„Moja baka mi je govorila: ‘Draga, nadam se da ćeš jednog dana naći dobre bijelce kao što smo mi.’ Bila je domaćica i za nju su ‘dobri bijelci’ bili ljudi koji su joj dozvoljavali da kući nosi ostatke hrane, staru odjeću ili stvari koje im više nisu bile potrebne. Nije mogla vjerovati da sam odrasla i da imam dobre bijelce koji rade za mene. Ne bi razumjela kako se to može promijeniti.“

Winfrey je rekla da je najbolja stvar koja joj se dogodila kao crnkinji to što je bila potcijenjena. “Ti bijelci u King Worldu nikada mi ne bi dali 50 posto vlasništva da su vjerovali da ću jednog dana biti tamo gdje sam danas.”

Kako je stekla svoje bogatstvo

Oprah Winfrey je rođena 1954. godine u malom gradu Kosciusko, Mississippi. Svoje bogatstvo je počela graditi 1984. godine kada je preuzela upravljanje propalim jutarnjim televizijskim programom u Chicagu. Emisija je ubrzo prerasla u nacionalni hit pod nazivom The Oprah Winfrey Show, koji se emitirao 25 ​​sezona, od 1986. do 2011. godine.

Tokom snimanja filma “Boja purpura”, njen advokat joj je savjetovao da osnuje vlastitu produkcijsku kuću. Winfrey kaže da je za ulogu u filmu zaradila 235.000 dolara i da se odrekla odmora kako bi učestvovala u snimanju.

Preuzela je vlasništvo nad vlastitom emisijom osnivanjem Harpo Productions. Do tada je King World upravljao prodajom i prihodima emisije i isplaćivao joj platu. Kasnije je proširila svoje poslovanje na vlastitu televizijsku mrežu i filmsku produkciju.

Godine 2007., uz podršku Nelsona Mandele, otvorila je internat za talentovane djevojke iz siromašnih porodica u Južnoj Africi. Govoreći o svom višedecenijskom filantropskom radu, priznala je da je na početku često pravila greške.

„Napravio sam mnogo grešaka jer sam mislio da će davanje ljudima novca biti dovoljno da ih izvuče iz siromaštva ili teških životnih okolnosti. To sam naučio na teži način: nikada nekome ne daj više novca nego što je sam zaradio.“