Novi statusni simbol ultra-bogatih: Zašto milijarderi žele da hakuju smrt

Nekada su milijarderi dokazivali svoj status mega-jahtama, privatnim ostrvima i kolekcijama skupih satova. Danas, u krugovima Silicijske doline i svjetske elite, najskuplji statusni simbol nije ništa materijalno, to je biološki sat koji otkucava unazad. Peter Thiel kao mračni filozof koji želi zamrznuti tijelo i primiti mladu krv kako bi pobijedio smrt i Mark Zuckerberg kao moderni gladijator i inženjer koji koristi MMA borbe za mozgove, gradeći AI modele za reprogramiranje ljudskih ćelija.

Svjedočimo neviđenoj opsesiji tehnoloških mogula ekstremnom kondicijom, dugovječnošću i biohackingom. Zašto ljudi koji drže svijet u svojim rukama odjednom troše stotine miliona dolara da bi izgledali, trenirali i živjeli kao dvadesetogodišnjaci?

Odgovor je jednostavan: kada se novcem može kupiti doslovno sve na planeti, shvatate da je jedini zaista oskudan resurs vrijeme. Ljudi bi rekli “novac ne može kupiti sve”. Dakle, pitanje ostaje, je li starost posljednja neosvojena tvrđava kapitalizma?

Mnogo prije nego što je termin “biohacking” uopće postojao, poznati futurista, izumitelj i šef inženjeringa u Googleu, Ray Kurzweil, pokrenuo je ovu filozofiju krajem 1990-ih.

Postao je poznat po teoretiziranju o “Singularnosti”, tački u budućnosti (oko 2045. godine) kada će vještačka inteligencija nadmašiti ljudski um i kada ćemo moći prenijeti svoju svijest u digitalni oblik.

Kako je sve počelo?

Kurzweil je shvatio da je rođen prerano i da mora živjeti dovoljno dugo da bi se suočio s tehnologijom. Već 2005. godine uzimao je preko 100 do 250 suplemenata i tableta dnevno, išao na sedmične infuzije i čistio krv. Bukvalno je reprogramirao svoju biohemiju poput računara i pokazao Silicijskoj dolini da starenje nije filozofski već tehnički problem. Živ je, ima 78 godina i aktivno radi kao direktor inženjeringa u Googleu.

Dok su drugi bogataši gradili bolnice, suosnivač tehnološkog giganta Oraclea, Larry Ellison, bio je prvi čovjek koji je počeo ulagati stotine miliona dolara isključivo u istraživanja protiv starenja. Osnovao je vlastitu medicinsku fondaciju jer ga je, prema vlastitom priznanju, koncept smrti “nevjerovatno razbjesnio”. Uložio je preko 430 miliona dolara u biomedicinu, direktno otvarajući put današnjim kompanijama za dugovječnost.

Ako je Kurzweil pružio teoriju, a Ellison novac, Peter Thiel je bio taj koji je sve to objedinio u agresivan, ekscentričan pokret Silicijske doline. Sredinom 2000-ih, Till je postao glavni investitor Metuzalema i SENS fondacije.

On je bio taj koji je u javni diskurs uveo rečenicu: “Smrt je bolest koja se može izliječiti”. Paralelno s milijarderima, bivši direktor u Silicijskoj dolini, Dave Asprey, preveo je ove metode na jezik običnih ljudi. On je čovjek koji je zapravo izmislio i brendirao riječ “Biohacking” i stvorio čuvenu “Bulletproof Coffee”, počevši koristiti infracrvene saune, krioterapiju i senzore za praćenje biomarkera, pretvarajući laboratorijske eksperimente milijardera u globalni wellness trend. Tek nakon što su ovi pioniri probili led, uslijedio je val u kojem danas živimo.

Novi Vladari Vječnosti: Altman kao preteča

Prema analizi podataka PitchBooka, najveći svjetski milijarderi su u proteklih 25 godina investirali preko pet milijardi dolara u poduhvate dugovječnosti. Tu su suosnivač PayPala Peter Thiel, Sam Altman, tehnološki investitor Yuri Milner i Marc Andreessen.

Milijarder Peter Thiel, Foto: REUTERS/Matias Baglietto

Shodno tome, prosječan obim finansiranja kompanija za dugovječnost porastao je za više od 20 posto u posljednjoj deceniji. Ove godine je dostigao gotovo 43 miliona dolara. Postoji ozbiljna napetost u oblasti dugovječnosti: „jedna strategija je igrati na sigurno, boriti se protiv jedne bolesti u isto vrijeme i razvijati vrste lijekova koje farmaceutske kompanije razmatraju za akviziciju, poput RTR242.“

Najznačajnija investicija je Sam Altman, koji je uložio 180 miliona dolara u kompaniju za reprogramiranje ćelija Retro Biosciences. Ove godine će započeti svoje prvo kliničko ispitivanje od lansiranja 2021. godine. Prvi pacijent će dobiti eksperimentalnu pilulu RTR242.

Retro je glasno govorio o svom krajnjem cilju, a to je produženje ljudskog životnog vijeka za deset dodatnih, zdravih godina. Lijek je dizajniran da pomogne u preokretanju Alzheimerove bolesti oživljavanjem autofagije. Smatra se da ovaj proces recikliranja ćelija u našem tijelu ima široke efekte protiv starenja. Pored lijeka za Alzheimerovu bolest, Retro je u predkliničkom razvoju za liječenje bolesti krvi poput leukemije (RTR890) i terapije izvedene iz matičnih ćelija za liječenje bolesti centralnog nervnog sistema (RTR888).

Thiel kao ideološki otac

Peter Thiel, milijarder i suosnivač PayPala, smatra se “ideološkim ocem” pokreta biohackinga u Silicijskoj dolini. On starenje ne vidi kao prirodni proces, već kao bolest i tehnički problem koji se mora iskorijeniti. Njegov javno deklarirani cilj je da živi barem 120 godina. Njegova opsesija se manifestuje kroz tri ključna nivoa, ekstremne teorije, svakodnevnu medicinsku hemiju i radikalni plan za smrt. Fascinira ga parabioza, kontroverzni proces ubrizgavanja krvne plazme mladih i zdravih ljudi u tijelo starijih osoba kako bi se organi podmladili. Moglo bi se reći svojevrsni moderni vampirizam.

U svakodnevnom životu, Thiel se oslanja na agresivnu kombinaciju lijekova, dodataka prehrani i prehrane. Koristi metformin, lijek za dijabetes tipa 2, koji usporava skraćivanje krajeva hromozoma i prisiljava ćelije da brže recikliraju oštećene dijelove, uzima hormon rasta i na strogoj je paleo dijeti, dijeti potpuno lišenoj šećera.

Najvažnije i najbizarnije metode biohackinga koje koristi tehnološka elita su parabioza, transfuzije krvi mlađih generacija, hiperbarične komore, terapija ekstremnom hladnoćom i toplotom, tablete i hemikalije za gladovanje (Metformin i NAD+), senolitici, tj. lijekovi koji ubijaju “zombi ćelije”.

Zamrzavanje tijela nakon smrti

Ono što Thiela najviše izdvaja je to što ima službeni plan u slučaju da njegovo biohacking ne uspije i on umre. Platio je milione dolara Fondaciji za produženje života Alcor kako bi mu se tijelo odmah zamrznulo na ekstremno niskim temperaturama (kriogenika) nakon njegove biološke smrti.

Njegova ideja je da ostane zamrznut dok nauka u budućnosti (za 50, 100 ili 200 godina) ne napreduje dovoljno da ga “odmrzne” i vrati u život. Thiel ne troši novac samo na sebe; uložio je desetine miliona dolara u startupove koji pokušavaju hakirati starenje. Bio je jedan od prvih velikih investitora u kompaniju Unity Biotechnology (koja uništava oštećene “zombi ćelije” u tijelu) i godinama je glavni finansijer fondacije poznate i ekscentrične gerontologinje Aubrey de Grey, koja tvrdi da je prva osoba koja je doživjela 1.000 godina već rođena.

Zuckerberg: Meta planira hakirati biologiju

Jedan od najfascinantnijih primjera trendova novih milijardera je osnivač Mete, Mark Zuckerberg. Prepoznatljiv godinama po istoj sivoj majici i imidžu štrebera, on ne gladuje već radi potpuno suprotno. Da bi izdržao ekstremne fizičke napore (intenzivno trenira mješovite borilačke vještine i brazilski jiu-jitsu, često s najvećim zvijezdama borilačkih vještina) i spartanski trening, konzumira i do 4.000 kalorija dnevno, s ogromnim fokusom na proteine.

Mark Zuckerberg, Foto: Amber Searls-Imagn Images

Zuckerbergov najveći doprinos dugovječnosti ne događa se u teretani, već u laboratoriji. Kroz svoju fondaciju “Chan Zuckerberg Initiative”, on i njegova supruga Priscilla Chan (koja je po struci pedijatar) pokrenuli su “Chan Zuckerberg Biohub”. Njihov službeni, javno proklamirani cilj je “izliječiti, spriječiti ili uspješno upravljati svim ljudskim bolestima do kraja 21. stoljeća”.

Da bi to postigli, ulažu stotine miliona dolara u razvoj vještačke inteligencije koja mapira ljudske ćelije. Ideja je da modeli vještačke inteligencije simuliraju ponašanje zdravih i oboljelih ćelija na digitalnom nivou. To bi omogućilo ljekarima da predvide i zaustave starenje, rak ili srčane mane prije nego što se pojave u tijelu. Osim toga, on i njegova supruga Priscilla Chan osnovali su nagradu Breakthrough Prize, koja svake godine dodjeljuje milione dolara naučnicima koji rade na razumijevanju živih sistema i produženju ljudskog života. Za Zuckerberga, biologija je samo još jedan programski jezik koji Meta planira hakovati.

Bezos: biološko reprogramiranje ćelija

Osnivač Amazona, Jeff Bezos, također je prošao kroz očiglednu fizičku transformaciju. Od mršavog prodavača knjiga krajem devedesetih do čovjeka koji danas izgleda kao nečiji tjelohranitelj. Ova faza je započela 2017. godine, otprilike u vrijeme kada je Amazon kupio lanac zdrave hrane Whole Foods. I kada je Bezos odlučio da se više fokusira na vlastito zdravlje i dugovječnost. Njegov režim vodi poznati holivudski trener Wes Okerson, koji je oblikovao tijela zvijezda poput Toma Cruisea i Gerarda Butlera.

Njegova prava opsesija leži na ćelijskom nivou. Uložio je stotine miliona dolara u misterioznu i ambicioznu biotehnološku kompaniju Altos Labs, koja je okupila vodeće svjetske naučnike s ciljem istraživanja “biološkog reprogramiranja” ćelija. Fokusirali su se na takozvane Yamanaka faktore – proteine ​​koji mogu resetovati stare ćelije i vratiti ih u njihovo primarno, mlado stanje.

Osim toga, Bezos je investirao u kompaniju Unity Biotechnology, koja radi na lijekovima koji iz tijela eliminiraju senescentne (starije, toksične) ćelije odgovorne za starenje i bolesti.

Johnson: zamorče za povratak mladosti

Ako se Zuckerberg i Bezos s pravom mogu nazvati ludima, šta tek onda reći o tehnološkom poduzetniku Brianu Johnsonu koji je pokrenuo medicinski projekt “Blueprint”, u kojem je on zamorče, s ciljem da sve svoje organe (srce, pluća, jetru, kožu) vrati u biološko stanje osamnaestogodišnjaka.

Johnson troši oko 2 miliona dolara godišnje na tim od 30 doktora koji prate svaki od njegovih biomarkera. Njegov dan počinje u 5 ujutro, uzima preko 30 suplemenata dnevno (ranije je uzimao čak 111), ima strogi veganski režim unosa kalorija, podvrgava se laserskoj terapiji i precizno prati faze sna. Johnson želi dokazati da starenje nije neizbježna sudbina, već tehnički problem koji se može riješiti inženjeringom.

U jednom trenutku, Johnson je uzeo krvnu plazmu od svog 17-godišnjeg sina dok je istovremeno ubrizgavao vlastitu plazmu svom 70-godišnjem ocu, pokušavajući stvoriti “porodični krug podmlađivanja”.

Ono što se nekada činilo kao ekscentrična naučna fantastika bogataša polako postaje vodeća grana medicine. Pomjeranjem granica fitnesa i finansiranjem eksperimentalne nauke, današnji tehnološki moguli možda neće zaista živjeti vječno. Međutim, oni mijenjaju definiciju onoga što smatramo “starim”. Dok se običan svijet bori sa svakodnevnim stresom, elite Silicijske doline su jasne – smrt je samo tehnički kvar koji planiraju popraviti.

Možda je to samo pokušaj štrebera da postanu nešto što nikada nisu bili, kroz želju za izgledom opasnih momaka, koji ne samo da izgledaju besprijekorno, već su i spremni za borbu. Da, novac ne može kupiti sve.

Pavle Jakšić, Forbes Srbija (Link originalnog članka)