Nafta ide prema dole: Kako je Memorandum SAD-Iran okončao naftni šok koji je BiH koštao skoro 4 KM po litru dizela

Cijena sirove nafte brent danas (petak) košta 80,19 američkih dolara po barelu. Podaci su ažurirani u 09 sati i 35 minuta jutros, prema Brent Watch-u.

U ponedjeljak 15. juna, neposredno prije objave o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, cijena barela brent nafte pala je za 4,7% i iznosila 83,25 dolara, što je bio iznos od početka marta.

Prije 28. februara

Podsjećamo, ratom na Bliskom istoku, nakon 28. februara i napada SAD-a i Izraela na Iran, cijena nafte je zbog iranskog zatvaranja Hormuškog moreuza, kao odgovor na agresiju na zemlju, naglo porasla za oko 60 posto, što se odrazilo i na budžete širom svijeta.

Cijena barela tada je dostigla cijenu od čak 116 dolara, dok se predviđalo, da bi u slučaju dužeg trajanja sukoba, ona mogla skočiti do čak 150 dolara.

Cijene na pumpama su također porasle, te je u BiH na vrhuncu poskupljenja litar dizela na nekim pumpama koštao i 3,98 KM, dok se prosječna cijena na vrhuncu kretala oko 3,66 KM po litru, što je zabilježeno u aprilu.

Podsjećamo, krajem februara, prije početka sukoba na Bliskom istoku, dizel se kretao između 2,25 i 2,29 KM po litru, dok je benzin koštao od 2,25 do 2,32 KM.

Brodovi u Hormuškom moreuzu, snimljeni iz Musandama, Oman, 18. juna 2026., Foto: REUTERS/ Stringer

Nafta na 40 tankera

Tržište je s olakšanjem dočekalo mirovni proces između SAD-a i Irana, a kako je izvijestio Bloomberg, pozivajući se na podatke Vortexe, tankeri koji prevoze ukupno 80 miliona barela sirove nafte pripremaju se za prolazak kroz Hormuški moreuz. Sirova nafta je na 40 tankera, od kojih 21 putuje za Aziju, pet u Kinu, dok je krajnja destinacija za pet preostalih Malezija i Singapur, ključnim regionalnim pretovarnim čvorištima. Nijedan od tankera, navedeno je, ne prevozi iransku sirovu naftu.

Kako će odreagovati tržište kada je formiranje novih cijena nafte u pitanju, još nije jasno, ali je evidentno da će velika količina biti na globalnom tržištu.

Citi je u aprilu podigla bazičnu prognozu Brenta na 110, 95 i 80 dolara po barelu za Q2, Q3 i Q4 2026. (vjerovatnoća 50%), uz upozorenje da bi cijene mogle skočiti na 150 dolara po barelu ako tokovi nafte kroz Hormuški moreuz ostanu poremećeni do kraja juna. Sada, nakon što je Memorandum potpisan, a Hormuški moreuz otvoren, Citi sada vidi Brent naftu kako se kreće prema 75 dolara po arelu do kraja godine.