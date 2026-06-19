Svjetsko prvenstvo: Pauze zbog hidratacije izazivaju oprečna mišljenja igrača i navijača

Pauze za hidrataciju uvedene na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine postale su predmet rasprave među igračima, trenerima i navijačima. Neki smatraju da su neophodne zbog visokih temperatura i radi zaštite zdravlja fudbalera. Drugi, s druge strane, tvrde da remete dinamiku utakmica i pretvaraju sportske prenose u dodatni prostor za reklame.

Nakon izuzetno visokih temperatura tokom Svjetskog klupskog prvenstva 2025., u SAD-u, FIFA je uvela pauze za hidrataciju u trajanju od tri minute. One se održavaju na polovini svakog poluvremena utakmice. Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu te pauze se primjenjuju bez obzira na vremenske uslove ili temperaturu.

Novo pravilo dijeli igru ​​na ukupno tri pauze, odnosno praktično na četiri četvrtine. To je značajna promjena u odnosu na uobičajeni format od 90 minuta. Uz to, između poluvremena postoji i pauza od 15 minuta.

Virgil van Dijk, zvijezda holandske reprezentacije, kritikovao je reklame koje se emituju tokom pauza za hidrataciju. Rekao je da to “nije sjajno” za neutralne gledaoce koji gledaju utakmice na televiziji. Dodao je da su takve pauze korisne kada su temperature visoke, ali da, po njegovom mišljenju, svaku utakmicu treba pojedinačno procjenjivati.

Emma Hayes, glavna trenerica američke ženske reprezentacije, opisala je pauze za hidrataciju kao “pauze koje mijenjaju zamah“, priznajući da one mogu pomoći timovima pod pritiskom. Istovremeno, izrazila je žaljenje zbog njihovog utjecaja na tok igre, napominjući da bi ova praksa mogla ostati trajno prisutna u fudbalu.

Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Mauricio Pochettino, selektor muške reprezentacije SAD-a, rekao je novinarima da mu se ne sviđaju ove pauze. “Volim ih samo kada su uslovi ekstremni, ali kada je vrijeme lijepo, nepotrebne su”, rekao je.

Suština argumenta je u tome što neki vjeruju da su pauze važne za zdravlje i sigurnost igrača. Drugi vjeruju da one remete ritam igre, utiču na taktički tok igre i stvaraju dodatni prostor za televizijske reklame.

Pauze za hidrataciju i reklame

Fox, jedna od američkih televizijskih mreža koja prenosi Svjetsko prvenstvo, emituje reklame tokom pauza za hidrataciju. Nasuprot tome, streaming platforma Peacock, koja prenosi Telemundov program na španskom jeziku, ne prikazuje reklame preko cijelog ekrana tokom tih pauza.

Tokom otvaranja utakmice Svjetskog prvenstva, reklamni blok na Foxu trajao je 40 sekundi duže od dozvoljenog vremena za pauzu za hidrataciju. Međutim, FIFA je odlučila da ne kazni emitera zbog propuštenog dijela utakmice.

Navijači na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost da emiteri koriste pauze za hidrataciju kao dodatnu priliku za povećanje prihoda od oglašavanja, što znači da je pravi razlog za njihovo uvođenje više komercijalne nego sportske prirode.

Protivnici pauza

Julian Nagelsmann, selektor Njemačke nakon pobjede od 7-1 nad Curaçaom, rekao je da je pauza za hidrataciju bila korisna jer je omogućila timu da “ponovi ono što su već prilagodili na ploči”. Mislio je na taktička prilagođavanja protiv neobične formacije protivnika.

Alexi Lalas, bivši fudbaler i komentator Fox Sportsa, rekao je da nema problema s pauzama za hidrataciju. Priznao je da one mijenjaju način na koji se fudbal igra, trenira i prati, ali vjeruje da je to “win-win” situacija i za igrače i za oglašivače.

Dodao je da bi mogla postojati generacija za koju će “verzija fudbala u kojoj igraju kvoterbekovi” postati norma, nagovještavajući da bi se sport sve više mogao prilagođavati televizijskom i komercijalnom formatu, slično drugim američkim sportovima.

Pravila o čistoći stadiona

Uklanjanje ili cenzuriranje sponzorskih proizvoda i brendova na Svjetskom prvenstvu privuklo je pažnju gledalaca i medija.

FIFA primjenjuje politiku “čistog stadiona”, što znači da se sve neodobrene reklame i logotipi uklanjaju sa stadiona domaćina. Zbog toga su logotipi hrane i pića prekriveni, a neki stadioni su privremeno preimenovani.

Foto: Matthew Emmons-USA TODAY Sports

Na primjer, stadion Levi's u Santa Clari (Kalifornija) je tokom turnira nazvan “Stadion područja zaliva San Francisca” u skladu sa pravilima FIFA-e. U jednoj pres-sali, čak su i boce začina bile prekrivene kako bi se sakrili brendovi.

Sam stadion je humoristično odgovorio na društvenim mrežama, objavivši poruku:

“Dobrodošli na prelijepi, uređeni stadion!”

Pozadina ovog pravila

Svjetsko klupsko prvenstvo FIFA 2025. godine, održano u SAD-u 2025. godine, bilo je glavni okidač za uvođenje pauza za hidrataciju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Tokom tog turnira, temperature u gradovima domaćinima dostizale su i do 38°C . Zbog ekstremne vrućine, uvedene su dodatne mjere zaštite igrača.

Igrač Atletica iz Madrida Marcos Llorente rekao je da su uslovi bili veoma teški, navodeći da ga “bole prsti na nogama, čak i nokti”, ali je dodao da “nema opravdanja” jer su vremenski uslovi isti za sve timove.

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu temperature su i dalje visoke, s vrijednostima od oko 28, pa sve do 33°C u nekim gradovima poput New Jerseyja, Philadelphije i Teksasa.

FIFA još nije potvrdila da li će pauze za hidrataciju postati trajno pravilo u budućim takmičenjima, tako da ostaje otvoreno pitanje da li se radi o privremenoj mjeri ili novom standardu u modernom fudbalu.

Antonio Pequeño IV, saradnik Forbesa