Istovremene racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata pod istragom

Istraga se odnosi na sumnje da su distributerima u Hrvatskoj i Sloveniji nametnute prodajne cijene proizvoda poznatih marki bijele tehnike.

Slovenska Agencija za zaštitu konkurencije (AVK), na zahtjev Hrvatske Agencije za zaštitu konkurencije (AZTN), izvršila je nenajavljeni pretres prostorija kompanije Candy Hoover sa sjedištem u Ljubljani zbog sumnje da ona, zajedno sa svojim hrvatskim partnerom kompanijom Haier Croatia, ograničava cjenovnu politiku svojih veleprodajnih partnera.

Pretres je proveden zbog sumnje da dvije kompanije ograničavaju distributere, odnosno veletrgovce, u slobodnom određivanju prodajnih cijena proizvoda marki Candy, Hoover i Haier.

„U AVK-u smo, na osnovu naloga Okružnog suda u Ljubljani i zahtjeva AZTN-a, izvršili pretres u kompaniji Candy Hoover u Ljubljani. Po prvi put u historiji AVK-a, pretres u Sloveniji je izvršen istovremeno sa pretresom u drugoj državi članici EU i na osnovu zahtjeva tijela za zaštitu konkurencije druge države članice. Drago mi je što je međunarodna saradnja prošla izuzetno glatko i efikasno, jer to potvrđuje našu spremnost i sposobnost da djelujemo koordinirano na nivou cijele Evropske unije. Takva saradnja jača ulogu i efikasnost nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije, što je temeljni cilj ECN+ direktive“, rekao je direktor AVK-a Andrej Matvoz .

Nezakonit sporazum?

AVK navodi da Candy Hoover i Haier Croatia čine jedan ekonomski entitet. Obje kompanije prodaju kućanske aparate pod robnim markama Candy, Hoover i Haier.

Prema agenciji, postoje razlozi za sumnju da su kompanije ograničavale distributere u Sloveniji i Hrvatskoj u slobodnom određivanju maloprodajnih cijena za proizvode spomenutih brendova. Takva praksa, ističe AVK, predstavlja „nezakonit sporazum i kršenje člana 101. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije“.

Haier, jedan od najvećih svjetskih proizvođača kućanskih aparata, posjeduje brendove Candy i Hoover preko svoje evropske podružnice Haier Europe, kojoj pripada i slovenačka kompanija.

Pretraga ne znači da je kršenje dokazano

AVK naglašava da je pretraga najvažniji istražni alat koji im stoji na raspolaganju u postupcima zaštite konkurencije, uz zahtjeve za prikupljanje podataka i informacija. Istovremeno, upozoravaju da samo provođenje pretrage ne znači da je već utvrđena povreda.

Slovenačka kompanija Candy Hoover je u 100% vlasništvu italijanske kompanije Candy SpA, koja je dio Haier Europe grupe. Kineski konglomerat Haier preuzeo je italijansku kompaniju Candy 2019. godine, u čijem je sastavu bio i proizvođač usisivača Hoover.

Slovenačka podružnica, kojom upravlja direktor Francesco di Valentin , prema posljednjim dostupnim podacima za 2024. godinu, ostvarila je 13,2 miliona eura prihoda i oko 172.500 eura neto dobiti.

Jan Artiček, novinar Forbes Slovenija (link originalnog članka)