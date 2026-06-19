Šta znamo o tajnom društvu “Dijalog” milijardera Petera Thiela – uključujući i ko su njegovi članovi?

Curenje privatnih informacija navodno povezanih s ultratajnim društvom pod nazivom “Dialog”, koje je osnovao milijarder i suosnivač PayPala Peter Thiel, otkrilo je unutrašnje funkcionisanje elitne grupe koja uključuje stotine svjetskih lidera, poslovnih rukovodilaca i milijardera.

Dokumenti koje je Wired pregledao i objavio ove sedmice pokazuju da su Thiel i investitor Auren Hoffman suosnovali Dialog 2006. godine kao privatnu, “dvostranačku” mrežu uticajnih ljudi iz tehnologije, politike, akademske zajednice, finansija, vlade i drugih oblasti, u koju se može doći samo uz poziv.

Dialog se opisuje kao mjesto za neformalno umrežavanje lidera iz različitih sektora i ideoloških pozadina, a grupa organizuje barem jedno godišnje okupljanje uživo na luksuznim lokacijama kao što su Ritz-Carlton Dove Mountain u Arizoni, Ritz-Carlton u Santa Barbari u Kaliforniji i San Clemente Palace u Veneciji.

Okupljanja uključuju moderirane diskusije za učesnike, kojima je obećano da ništa što se kaže neće napustiti prostoriju, s naslovima poput „Da li novac kupuje sreću?“, „Vratimo nuklearnu energiju“, „Kako se snaći u Trećem svjetskom ratu?“ i „Kakav je vaš seksualni život?“.

Curenje informacija, koje je prva otkrila švicarska haktivistkinja Maia Arson Crimew, otkrilo je da su registracijski zapisi skriveni unutar javno dostupnog koda slabo osigurane web stranice grupe dialog.org. Za svaku osobu, Dialog navodi status članstva, sva okupljanja kojima je prisustvovala, biografiju, političku pripadnost, grad prebivališta i privatni token za pristup koji služi kao pristupni podaci.

Dijalog je opisan kao mješavina Bilderberg grupe (zatvorenog okupljanja političkih i poslovnih elita) i salona u Silicijskoj dolini. Navodno, evidencija registracije pokazuje pojedince koji su aktivni članovi Dijaloga, kao i druge koji su prisustvovali okupljanjima, vodili diskusije ili planiraju prisustvovati prvi put ove godine (događaj je zakazan za august u Irskoj, prema Wiredu).

Na listi se nalaze zvaničnici sadašnje Trumpove administracije, dva američka senatora, šest članova takozvane “PayPal mafije” (bivši osnivači i rani zaposlenici PayPala s kraja 1990-ih i početka 2000-ih), bivši šef obavještajne službe za Bliski istok, sadašnji ambasador u Sjedinjenim Državama, milijarderi iz privatnog kapitala, televizijski glumci i autori bestselera.

Među ljudima koje je imenovao švicarski haker su:

General Alexus Grynkewich, vrhovni komandant NATO saveza za Evropu

Scott Bessent, ministar finansija SAD-a

Dan Driscoll, sekretar vojske SAD-a

Hallie Hoffman, vršiteljica dužnosti direktorice Uprave za suzbijanje droga (DEA)

Senator Ted Cruz (republikanac, Teksas)

Senator Cory Booker (demokrata, New Jersey)

Zastupnik Jim Himes (demokrata, Connecticut)

Wes Moore, guverner Marylanda

Jared Polis, guverner Kolorada

Tom Lue, glavni pravni savjetnik i direktor korporativnog upravljanja u Google DeepMind-u

Randy Kroszner, bivši guverner američkih Federalnih rezervi

Jonathan Greenblatt, izvršni direktor Lige protiv klevete

Peter Goettler, predsjednik Instituta Cato

Ryan Stowers, izvršni direktor Fondacije Charles Koch

Roger Myerson, ekonomista i dobitnik Nobelove nagrade

Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa

Neal Mohan, izvršni direktor YouTubea

Scooter Braun, muzički menadžer

Ezra Klein, politički komentator

Souad Mekhennet, novinar Washington Posta

Joseph Gordon-Levitt, glumac

Sofija Buš, glumica

Rick Warren, evangelički pastor

KOJI SU MILIJARDERI NAVEDENI U DIALOGOVOM CURENJU PODATAKA?

Elon Musk (1,3 biliona dolara)

Eric Schmidt (40,1 milijardi dolara)

Peter Thiel (27,8 milijardi dolara)

Henry Kravis (12,2 milijarde dolara)

Markos Galperin (6,8 milijardi dolara)

Mike Cannon-Brookes (7,7 milijardi dolara)

Scott Cook (4,4 milijarde dolara)

Barry Sternlicht (3,1 milijardi dolara)

Nicolas Berggruen (2,9 milijardi dolara)

Džon Arnold (2,8 milijardi dolara)

Joe Lonsdale (2,8 milijardi dolara)

Reid Hoffman (2,7 milijardi dolara)

Posebna web stranica, dating.dialog.org, predstavlja se kao stranica za romantično spajanje zainteresiranih članova grupe. Dialog prijavni obrazac pita registrirane korisnike da li traže ljubav i obećava pronalazak „značajnih veza za izuzetne ljude“.

Dialog održava gotovo nepostojeće digitalno prisustvo, a njegovi članovi rijetko javno govore o tome, ali povremeno se pojavljuju uvidi u rad grupe. Prošle godine, Axios je izvijestio da lideri traže kampus za Dialog u predgrađu Washingtona. Statističar Andrew Gelman objavio je jednu od Dialogovih pozivnica na svom blogu 2022. godine, uglavnom ismijavajući događaj. Snimci ekrana e-pošte pokazali su kotizaciju za registraciju u Kaliforniji od 16.846 dolara, koja je snižena za 70 posto nakon što je iskoristio promotivni kod koji mu je također poslan.

Pozivnica za okupljanje Dialog 2014. u Sundance Resortu u Utahu objavljena je među dokumentima povezanim s Jeffreyjem Epsteinom nakon što je fizičarka sa Sveučilišta Harvard, Lisa Randall, proslijedila svoj poziv Epsteinu s pitanjem: “Vrijedi li se ovo?” On je odgovorio: “Sundance je lijep, idi.”

Britanski finansijer Ian Osborne također je proslijedio Epsteinu svoj poziv za događaj 2014. godine uz komentar: „Ista priča. Peter se čak ni ne pojavljuje. Reći ću mu da bismo trebali prestati koristiti njegovo ime.“

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link originalnog članka)