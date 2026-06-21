Zašto Nizozemci nose narandžasto kada te boje nema na njihovoj zastavi

Malo koja navijačka grupa na svijetu ima tako prepoznatljiv identitet kao nizozemski navijači. Bilo da je riječ o svjetskim prvenstvima, evropskim takmičenjima ili Olimpijskim igrama, hiljade ljudi odjevenih u jarko narandžastu boju pretvaraju tribine, trgove i gradske ulice u prepoznatljivo “narandžasto more”. Ipak, tu je jedan zanimljiv paradoks: narandžasta boja uopće se ne nalazi na današnjoj zastavi Nizozemske.

Dok zastavu zemlje čine tri horizontalne pruge: crvena, bijela i plava, nacionalna sportska reprezentacija i njeni navijači već generacijama koriste narandžastu kao svoj zaštitni znak. Fenomen je posebno vidljiv tokom Svjetskog prvenstva, gdje se navijači poznati kao “Oranje Legioen” izdvajaju među pristalicama svih drugih reprezentacija.

Iako Nizozemska nije jedina država čije reprezentacije nose boje koje nisu dio nacionalne zastave, njen primjer je vjerovatno najpoznatiji. Australija nastupa u zelenoj i zlatnoj boji, inspirisanoj prirodnim obilježjima zemlje i zlatnom mimozom, nacionalnim cvijetom. Njemačka tradicionalno igra u bijelim dresovima čiji korijeni sežu do historijske Pruske, dok se japanska reprezentacija povezuje s plavom bojom zbog vjerovanja da donosi sreću.

U slučaju Nizozemske, razlog je mnogo dublji i povezan je s nastankom same države. Narandžasta boja potječe od Vilima Oranskog, poznatog i kao Vilim Šutljivi, vođe nizozemske borbe za nezavisnost tokom Osamdesetogodišnjeg rata protiv španske vlasti. Sukob je započeo 1568. godine i završio 1648., a Vilim Oranski postao je simbol nacionalnog identiteta i otpora.

Kako je njegova historijska uloga rasla, tako je i narandžasta boja iz njegove titule postala neraskidivo povezana s nizozemskom nacijom. Više od četiri stoljeća kasnije, ona ostaje jedan od najprepoznatljivijih nacionalnih simbola zemlje.

Naslijeđe kuće Oranje nije ostalo ograničeno samo na Evropu. Tokom nizozemskog Zlatnog doba u 17. stoljeću, Nizozemska je uspostavila koloniju Nova Nizozemska na području današnjih saveznih država New York, New Jersey i Delaware u Sjedinjenim Američkim Državama.

I nakon što su Englezi preuzeli koloniju 1664. i Novi Amsterdam preimenovali u New York, tragovi nizozemske kraljevske dinastije ostali su vidljivi. Jedan od primjera je Orange County u saveznoj državi New York, nazvan po Vilimu III Oranskom, potomku Vilima Šutljivog, koji je kasnije postao engleski kralj, navodi Politico.

Zbog toga današnje scene hiljada nizozemskih navijača odjevenih u narandžasto na stadionima širom SAD-a imaju i određenu historijsku simboliku. Navijači reprezentacije Nizozemske, noseći boju koja simbolizira njihovu kraljevsku kuću i nacionalni identitet, vraćaju se u dijelove svijeta na kojima je dinastija Oranje ostavila svoj trag prije više od 350 godina.