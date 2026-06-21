Tragičan kraj: Suosnivač Ubisofta i gaming vizionar Claude Guillemot poginuo u avionskoj nesreći

Tehnološka industrija zavijena je u crno nakon vijesti o tragičnoj pogibiji Claudea Guillemota, jednog od petero braće koji su osnovali giganta videoigara Ubisoft. Šezdesetdevetogodišnji Guillemot poginuo je 19. juna u padu dvomotornog aviona Cessna 421 u blizini aerodroma La Baule u Francuskoj. Avion, kojim je upravljao sam Guillemot, srušio se tokom prilaza, a u nesreći je stradao i instruktor letenja iz Rennesa.

Claude Guillemot nije bio samo član porodice koja je izgradila imperiju; on je bio ključni “tihi” arhitekt iza kulisa. Dok je njegov brat Yves postao javno lice kompanije, Claude je svojom ekspertizom u industrijskom računarstvu i ekonomskim naukama premostio jaz između tehnološkog razvoja i poslovne strategije.

Kao suosnivač firme Guillemot Informatique, ranih 80-ih godina, revolucionisao je francusko tržište nudeći pristupaniji softver i hardver, čime je postavio temelje za rađanje Ubisofta – skraćenice od “ubiquitous software” 1986. godine, navodi AP.

Njegov doprinos nije stao samo na softveru. Kao izvršni direktor kompanije Guillemot Corporation, pretvorio ju je u globalnog lidera u proizvodnji periferne opreme pod brendovima Thrustmaster i Hercules. Do posljednjeg trenutka bio je aktivan kao potpredsjednik operacija i član upravnog odbora Ubisofta.

Iza sebe je ostavio nasljeđe koje nadilazi brojke i tržišni udio. U jednom rijetkom intervjuu iz 1999. godine, Guillemot je pokazao svoju filozofsku stranu, opisujući internet kao “genijalan novi oblik izražavanja, slobodan i nezavisan”.

Njegova vizija demokratizacije tehnologije i vjera u povezivanje ljudi putem digitalnih medija ostaju utkani u temelje kompanije koja je oblikovala djetinjstvo miliona igrača širom svijeta.

Legendarna firma iza naslova poput Assassin’s Creed, Tom Clancy franšize, te Watchdogs jedan i dva, prošle godine objavila optimističan plan rasta prihoda uprkos rekordnom gubitku od 1,5 milijardi eura.