Strah od telefonskih poziva košta mlade zaposlenike povišica i poslovnih prilika

Generacija odrasla uz pametne telefone i digitalnu komunikaciju sve češće izbjegava upravo jedan od najstarijih oblika modernog povezivanja – telefonski poziv. Novo istraživanje pokazuje da taj trend više nije samo društveni fenomen, već faktor koji može imati direktan utjecaj na karijeru, prihode i profesionalni razvoj mladih radnika.

Anketa provedena u Americi među 2.000 pripadnika generacije Z i milenijalaca pokazala je da 42 posto ispitanika ne odgovara na telefonske pozive, dok njih 58 posto unaprijed priprema ili uvježbava razgovore prije nego što nekoga nazove.

Još značajniji je podatak da je 78 posto ispitanika koji izbjegavaju razgovore telefonom izjavilo da ih je takvo ponašanje koštalo poslovnih prilika ili potencijalne zarade.

Stručnjaci sve češće govore o fenomenu koji je aplikacija za lični razvoj RiseGuide nazvala “callergy” (alergiju na pozive), odnosno nelagodi ili strahu od telefonskih razgovora, zbog čega ljudi radije biraju poruke, e-mailove i komunikaciju putem društvenih mreža.

“Tehnologija danas pruža bezbroj načina da odgodimo stvarne razgovore”, smatra Jaimee Campanella, konsultantica za produktivnost i upravljanje vremenom. Prema njenim riječima, digitalni kanali omogućavaju korisnicima da uređuju i koriguju odgovore prije slanja, dok razgovor uživo ili telefonom zahtijeva trenutnu reakciju.

Posljedice se, međutim, ne zaustavljaju na ličnoj nelagodi. Campanella upozorava da izbjegavanje direktne komunikacije često dovodi do propuštenih prilika, slabijih profesionalnih odnosa i nepotrebnog trošenja vremena na probleme koji bi se mogli riješiti jednim razgovorom, navodi Business Insider.

Digitalna komunikacija mijenja način na koji mladi grade karijeru

Zanimljivo je da se fenomen javlja upravo u trenutku kada tržište rada postaje sve zahtjevnije za mlađe generacije. Mnogi kandidati nastoje pronaći stalno zaposlenje ili napredovati u karijeri, ali pritom izbjegavaju jedan od osnovnih alata poslovne komunikacije.

Među ispitanicima je i Adrian Poon, pripadnik generacije Z koji radi u sektoru ljudskih resursa. On za Insider kaže da se javlja na pozive uglavnom kada aktivno traži posao, dok nepoznate brojeve inače izbjegava. Telefonski poziv od osobe koja nije u njegovim kontaktima opisuje kao “Pandorinu kutiju”.

Poon je za Insider rekao da nikada nije samoinicijativno telefonom kontaktirao regrutera te da preferira druge oblike komunikacije. Telefonski razgovori su mu prihvatljiviji kada su unaprijed zakazani i kada postoji jasan dnevni red.

Istraživanje također pokazuje složen odnos mladih prema tehnologiji. Iako preferiraju tekstualnu komunikaciju, sve veći broj pripadnika generacije Z i milenijalaca nastoji smanjiti vrijeme provedeno pred ekranima kroz digitalne detokse i ograničavanje korištenja aplikacija.

Međutim, manje vremena na telefonu ne znači nužno i veću spremnost na razgovor. Čak deset posto ispitanika izjavilo je da im je neočekivani telefonski poziv stresniji od prekida veze ili razgovora za posao.

Za poslodavce i stručnjake za ljudske resurse to bi mogao biti signal da komunikacijske vještine postaju jedan od sve važnijih faktora profesionalnog razvoja u digitalnom dobu.