Irfan Mirza, jedan od čelnih ljudi Microsofta: Niko drugi neće čuvati Bosnu i Hercegovinu ako je vi ne čuvate

Jedan od vodećih ljudi Microsofta i direktor za integraciju data centara, Irfan Mirza, koji više od dvije decenije radi za ovu globalnu korporaciju, u razgovoru za N1 govorio je o Bosni i Hercegovini, Svjetskom prvenstvu, Edinu Džeki, dijaspori i ulozi tehnologije, ističući da njegov odnos prema domovini predstavlja misiju koja, kako kaže, traje još od 1992. godine. Mirza, koji danas živi u Washingtonu, razgovarao je na bosanskom jeziku s ekipom N1 koja u SAD-u prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nedaleko od stadiona na kojem će Zmajevi igrati protiv Katara.

“Za Microsoft sam počeo raditi od 2000., a za Bosnu navijam od 1992.”, rekao je Mirza koji je oženjen Bosankom porijeklom iz Donjeg Vakufa, s kojom ima troje djece.

Govoreći o početku svoje veze sa Bosnom i Hercegovinom, Mirza je kazao da je sve počelo u aprilu 1992. godine, u trenutku kada je rat u Evropi za njega bio šokantno iskustvo ali da je tada zaključio da će njegova misija trajati do kraja života.

“Moja misija je počela sredinom aprila 1992. Pokušavao sam da pomognem na razne načine i shvatio da moja misija neće trajati tako kratko”, kazao je Mirza te dodao da je vrlo brzo shvatio da se neće doći do brzog rješenja za Bosnu i Hercegovinu.

“To nije neka solucija koja će doći lako ili sa jednim golom ili dva. To je misija koja bi trebala trajati duže. Maraton. Više od maratona. To je nešto što bi moglo trajati cijeli život”, rekao je Mirza.

Naglasio je da njegova veza sa Bosnom nije samo politička ili humanitarna, nego i šira, gotovo civilizacijska.

“Ta vrsta borbe, ta vrsta želje koju imam, to je za čovječanstvo. Bosna je bila usred te svrhe i do dan-danas je tako”, kazao je. U istoj misiji je, kaže, i njegova porodica. Sa suprugom Sabinom upoznao se tokom rata, kroz volonterski rad za Bosnu i Hercegovinu.

“Baza našeg odnosa je bazirana na suverenitetu Bosne, na identitetu Bosanaca, na kulturi, na tradiciji. To smo prenijeli na našu porodicu i porodica je angažovana na tome”, istakao je.

Foto: N1 BiH

Bosna kao globalna priča

Za Mirzu, plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo ima mnogo šire značenje od sportskog uspjeha. On smatra da je BiH zaslužila svoje mjesto među najboljima, jer nije riječ o zemlji domaćinu koja je automatski dobila priliku.

“Bosna je država koja je zaslužila svoje mjesto na ovom prvenstvu. Borili ste se protiv mnogo jačih ekipa, kao što su Italija i Vels. Vi ste zaslužili ovaj plasman”, rekao je.

Prema njegovim riječima, u svijetu se danas o Bosni i Hercegovini govori drugačije nego prije tri decenije.

“Prije 30 godina to je bila ratna priča. Sada svijet priča o Bosni na vrlo pozitivan i lijep način”, kazao je Mirza.

Dodao je da ljude posebno intrigira činjenica da veliki broj reprezentativaca dolazi iz dijaspore.

“Pitaju zašto igraju za Bosnu, a ne za države u kojima su rođeni ili gdje žive. I sada ih zanima šta ima u Bosni”, naveo je. Njegov odgovor je, kako kaže, uvijek isti: treba otići i vidjeti Sarajevo.

“Kažem im: uzmite avionsku kartu, sljedeći godišnji odmor letite u Sarajevo, pogledajte najljepši grad koji sam ja do sada vidio. Mnogi se vrate i kažu mi: ‘Mirza, bio si upravu, to je pravi grad’”, ispričao je.

U Microsoftu, kaže, interes za BiH dodatno je porastao zbog Edina Džeke.

“Ljudi dođu i pitaju me da li će nam doći Džeko, da li će igrati. Tako su se obradovali što nam je Džeko došao u Seattle”, rekao je.

Za kapitena reprezentacije BiH kaže da ima status globalne legende.

“Džeko je legenda. Kao da nam je došao Michael Jordan. To je isto”, poručio je.

Soccer Football – FIFA World Cup – UEFA Qualifiers – Semi Final – Wales v Bosnia and Herzegovina – Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales, Britain – March 26, 2026 Bosnia and Herzegovina players pose for a team group photo before the match REUTERS/Hannah Mckay

Tehnologija, fudbal i odgovornost

Iako je razgovor bio snažno obilježen Bosnom i Hercegovinom, Mirza se osvrnuo i na tehnološku budućnost. Kao primjer je naveo japansku fudbalsku reprezentaciju, koja je, prema njegovim riječima, pripreme sve više vezala za algoritme i kompjutersku tehnologiju.

“Japanska ekipa se ove godine pripremala sto posto uz pomoć kompjuterske tehnologije. Trenirali su po algoritmima. Ne znam dokle će uspjeti, ali najbitnije je da je to počelo”, kazao je.

Smatra da će tehnologija nastaviti unapređivati čovječanstvo, posebno u znanju, medicini i svakodnevnom životu.

“Tehnologija će unaprijediti čovječanstvo i naše znanje, medicinu, na svaki način. Nadam se da ćemo napredovati još dalje i da će nam život biti lakši i bolji. To je cilj tehnologije”, rekao je.

Na pitanje šta je opasnije za čovječanstvo, čovjek ili tehnologija, Mirza nije imao dilemu.

“Čovjek. Tehnologija uopšte nije [opasna]. To je do nas kako je koristimo. Ako je budemo koristili na lijep način, rezultat će biti lijep. Ako je koristimo za loše stvari, tako će završiti”, kazao je.

Dodao je da odgovornost ostaje na ljudima.

“Mi smo na čelu ovog svijeta i imamo odgovornost jedni prema drugima, prema našoj djeci, potomcima i prema kugli na kojoj živimo. To je jedina kugla i moramo je spasiti nekako”, istakao je.

Foto: N1 BiH

Poruka Bosancima i Hercegovcima

Mirza je u razgovoru za N1 imao veoma važnu poruku svim Bosancima I Hercegovcima koji prate reprezentaciju i koji vole svoju zemlju.

“Zmajevi su dragulji Bosne i Hercegovine. To su biseri, dijamanti, budućnost Bosne i Hercegovine. Nije to samo fudbalska ekipa”, rekao je Mirza. Prema njegovim riječima, reprezentacija nosi simboliku mnogo veću od sporta.

“Zmajevi su na jedan način fudbalska ekipa, a na drugi način Zmajevi su nacija. To je nacija Bosne i Hercegovine”, kazao je.

Njegova završna poruka bila je i najdirektnija:

“To je vaša država, čuvajte svoje. Niko drugi neće čuvati vaše ako vi ne čuvate svoje.”

Kompletan intervju pogledajte u videu: