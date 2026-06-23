Turska firma gradit će solarnu elektranu u Gračanici vrijednu 26,9 miliona eura

Turska energetska kompanija Europower Enerji izabrana je kao najpovoljniji ponuđač za realizaciju projekta Solarne elektrane Gračanica, trafostanice i dalekovoda u Bosni i Hercegovini, vrijednog oko 26,9 miliona eura. Projekat provodi Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH), a finansira ga Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Prema saopćenju kompanije, Europower, a koje prenosi Turkey today, je dostavio najpovoljniju ponudu na međunarodnom tenderu za izgradnju energetskog kompleksa koji uključuje solarne elektrane, trafostanicu i prateću prijenosnu infrastrukturu.

U okviru ugovora bit će izgrađene dvije solarne elektrane ukupne instalisane snage od 50 megavata jednosmjerne struje (DC), kao i trafostanica naponskog nivoa 110/20 kV te dalekovod od 110 kV. Projekat će biti realiziran po principu “ključ u ruke”, što podrazumijeva kompletnu isporuku i izgradnju sistema.

Investicija se smatra jednim od značajnijih koraka u procesu energetske tranzicije Bosne i Hercegovine prema većem korištenju obnovljivih izvora energije. Prema procjenama, elektrane će nakon puštanja u rad proizvoditi približno 67,75 gigavat-sati električne energije godišnje.

Takva proizvodnja bila bi dovoljna za snabdijevanje oko 22.000 domaćinstava električnom energijom, dok bi istovremeno mogla doprinijeti smanjenju emisija ugljendioksida za više od 40.000 tona godišnje.

Predsjednik uprave turske kompanije Girisim Elektrik, koja kontroliše Europower Enerji, Behic Harmanli izjavio je da evropsko tržište bilježi ubrzana ulaganja u obnovljive izvore energije i modernizaciju elektroenergetskih mreža, što otvara nove prilike za inženjerske kompanije.

Prema njegovim riječima, energetska transformacija danas se ne posmatra isključivo kroz proizvodnju električne energije, već sve više uključuje razvoj prijenosne infrastrukture, modernizaciju mreža i integrisana inženjerska rješenja.

Harmanli je projekat u Bosni i Hercegovini ocijenio kao važnu potvrdu sposobnosti Europowera u realizaciji međunarodnih energetskih projekata, posebno u oblastima EPC usluga, visokonaponskih sistema i energetske infrastrukture.

Europower Enerji osnovan je 2009. godine i bavi se projektovanjem i proizvodnjom opreme za elektroenergetsku infrastrukturu, uključujući rasklopna postrojenja, trafostanice, transformatore i sisteme automatizacije.