Strmoglavi pad: Investitori preispituju vrijednost SpaceX-a nakon kritičnih izvještaja

Dok se prašina nakon rekordnog inicijalnog izlaska na berzu (IPO) polako sliježe, SpaceX se suočava s neočekivanim udarcem. MSCI, jedan od vodećih svjetskih provajdera tržišnih indeksa, dodijelio je kompaniji Elona Muska najnižu moguću ocjenu za održivost (ESG), svrstavajući proizvođača raketa u istu kategoriju s Rusijom.

Prema pisanju Financial Timesa, SpaceX je dobio “CCC” rejting, samo dno MSCI-jeve sedmostepene ljestvice. Ova ocjena, rezervisana za firme sa “veoma lošim mjerama upravljanja” i historijom “značajnih” kontroverzi, označava da SpaceX drastično zaostaje za standardima svoje industrije. Posebno zabrinjava “narandžasta zastavica” na skali kontroverzi, što ukazuje na direktnu ili indirektnu povezanost sa teškim društvenim i upravljačkim propustima.

Musk, čije se bogatstvo nakon uspješnog IPO-a SpaceX-a ranije ovog mjeseca popelo na nevjerovatnih 1,2 biliona dolara (prema procjenama Forbesa), nije ostao dužan. Na svojoj platformi X kratko je prokomentarisao ocjenu: “Nažalost, električne rakete su nemoguće.”

Ovo nije prvi put da Musk ratuje sa ESG analitičarima. S&P 500 je 2022. godine uklonio Teslu iz svog ESG indeksa, što je Musk nazvao “đavoljim otjelotvorenjem” i “prevarom” koju koriste “lažni borci za socijalnu pravdu”.

Stručnjaci iz MSCI-ja ukazuju na niz problema: od radnih sporova i optužbi za diskriminaciju zaposlenih, do pravnih zavrzlama povezanih s firmom xAI i ekoloških tužbi zbog gasnih turbina. Iako je dio pravnih procesa, poput onog s američkim Ministarstvom pravde, zaključen, reputacioni rizik ostaje značajan.

Tržište je reagovalo oštro. Dionice SpaceX-a pale su za više od 10% na početku trgovačke sedmice, prekidajući snažan zamah nakon inicijalne javne ponude. Za investitore koji sve više polažu na principe održivog poslovanja, ovaj “CCC” rejting predstavlja crveni alarm koji bi mogao uticati na dugoročne tokove kapitala prema kompaniji koja, ironično, trenutno predvodi globalnu trku u svemirskoj ekonomiji.

Ty Roush, novinar Forbes (link na originalni članak)