Heineken povlači radikalan potez: Gigant prvi put u historiji imenuje autsajdera za direktora

U historijskom zaokretu koji bi mogao redefinisati budućnost najvećeg evropskog proizvođača piva, Heineken je odlučio prekinuti tradiciju dugu više od 160 godina. Nizozemski pivarski div na mjesto glavnog izvršnog direktora dovodi Rafaela Oliveiru, iskusnog lidera iz sektora robe široke potrošnje, s jasnim mandatom: zaustaviti pad prodaje i vratiti povjerenje investitora koji su mjesecima čekali na odgovor nakon iznenadne ostavke Dolfa van den Brinka.

Oliveira, dosadašnji prvi čovjek giganta u proizvodnji kafe i čaja JDE Peet’s, preuzima kormilo 1. oktobra. Njegovo imenovanje nije samo promjena u personalu, već i strateški signal: Heinekenu je, u vremenu kada se tradicionalne pivarske navike sudaraju s modernim izazovima poput rasta popularnosti bezalkoholnih pića i utjecaja novih trendova u ishrani, potreban transformator, a ne “pivski čovjek”.

Tržišna reakcija: Investitori pozdravljaju promjenu

Vijest je na berzi odjeknula poput osvježenja. Dionice Heinekena skočile su oko 3 posto, dosegnuvši najviše vrijednosti od marta. Investitori, čini se, podržavaju zaokret ka menadžeru koji je svoju sposobnost brzog restrukturiranja dokazao tokom 17 mjeseci u JDE Peet’su, ali i ranije kroz međunarodne operacije u Kraft Heinzu. Ovaj potez Heinekena prati širi trend u industriji pića, gdje su konkurenti poput Diagea i Rémy Cointreaua već posegnuli za vanjskim snagama kako bi ubrzali rezultate.

Izazovi pred novim liderom

Pred Oliveirom je, međutim, izuzetno zahtjevan teren. Kompanija trenutno prolazi kroz bolan proces ukidanja 6.000 radnih mjesta, dok se globalna potražnja za pivom usporava. Uz konstantan pritisak lidera tržišta, Anheuser-Busch InBeva, novi šef će se morati uhvatiti u koštac i s rastućim troškovima života, kao i sve glasnijim zdravstvenim brigama potrošača.

Iako njegovo iskustvo u finansijskom upravljanju analitičari Barclaysa vide kao ključnu prednost, stručnjaci iz ING-a upozoravaju na potencijalnu “slijepu tačku”: Oliveira nema iskustva u pivarskoj industriji. Upravo će ta neopterećenost tradicijom, s jedne strane, biti njegov najveći test, a s druge, prilika da Heineken transformiše u agilniji globalni brend sposoban preživjeti eru u kojoj se navike kupaca mijenjaju brže nego ikada prije, navodi Reuters.

Hoće li Oliveira biti “osvježenje” koje je Heinekenu prijeko potrebno ili će manjak iskustva u branši biti prepreka, ostaje da se vidi u naredne četiri godine njegovog mandata. Jedno je sigurno: era tradicionalnih pivarskih menadžera u Amsterdamu je završena.

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