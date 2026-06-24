Jeftine dionice bude sumnje: Analitičar upozorava na moguće pucanje AI balona

Dok su dionice vodećih tehnoloških kompanija godinama privlačile investitore visokim procjenama vrijednosti, dio tržišta sada šalje drugačiji signal. Kako tvrdi Tom Essaye, osnivaču istraživačke kuće Sevens Report Research, relativno niske valuacije pojedinih AI kompanija mogle bi ukazivati na rastuću zabrinutost investitora da bi snažni investicioni ciklus u data centre mogao usporiti.

U analizi objavljenoj u srijedu, Essaye navodi da se rastućim kompanijama obično dodjeljuju više tržišne procjene zbog očekivanja snažnih budućih prihoda. Međutim, kada se pojedine AI dionice trguju po relativno niskim multiplikatorima zarade, to može značiti da investitori nisu uvjereni da će očekivani profit zaista biti ostvaren.

Poređenja radi, indeks S&P 500 trenutno se trguje uz očekivani omjer cijene i zarade (forward P/E) od 21,5. Nvidia, uprkos rastu dionice od 44 posto u posljednjih godinu dana, ima forward P/E od 21. Micron Technology bilježi procjenu od svega 10 puta očekivane zarade, dok Broadcom trguje na nivou od 24 puta zarade. SanDisk, čija je dionica u posljednjih 12 mjeseci porasla čak 4.490 posto, ima forward P/E od 14, navodi Business Insider.

Prema Essayeu, ključni rizik leži u mogućnosti da usvajanje i komercijalna isplativost AI tehnologije ne ispune ambiciozna očekivanja tržišta. U tom slučaju kompanije bi mogle smanjiti ulaganja u infrastrukturu, što bi direktno pogodilo proizvođače čipova, memorijskih rješenja i mrežne opreme.

Kao primjer navodi hipotetičku odluku Alphabeta da otkaže izgradnju deset data centara zbog visokih troškova i nedovoljnog povrata investicije. Takav potez, smatra on, doveo bi do masovnog otkazivanja narudžbi kod kompanija poput Nvidije, Microna, Broadcoma i SanDiska, jer bi potražnja za procesorima, memorijom i mrežnom opremom naglo oslabila.

Dodatni znak opreza vidi u padu dionice Oraclea, koja je od početka juna izgubila oko 25 posto vrijednosti dok agresivno ulaže u AI infrastrukturu.

Iako Essaye ne tvrdi da se tržište nalazi pred velikim preokretom, povlači paralelu s pucanjem dot-com balona početkom 2000-ih. Tada je internet nastavio rasti, ali profitabilnost nije stigla brzinom koju su investitori očekivali, što je dovelo do zaustavljanja velikog investicionog ciklusa.

Sličan scenario, upozorava, danas predstavlja jedan od najvećih rizika za kompanije koje profitiraju od globalne izgradnje AI infrastrukture.