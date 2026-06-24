Meta lansira jeftinije AI naočale u pokušaju da širenja dometa svoje umjetne inteligencije

Meta je predstavila novu liniju pametnih naočala razvijenih unutar kompanije, čime dodatno ulazi u segment nosive tehnologije koji postaje jedno od ključnih bojnih polja u utrci za dominaciju u oblasti umjetne inteligencije. Najveća promjena za potrošače odnosi se na cijenu. Nove Meta Glasses koštat će od 299 dolara, što ih čini jeftinijim od najnovijih Ray-Ban modela koji počinju od 379 dolara.

Kompanija vjeruje da bi pristupačnija cijena mogla pomoći širenju baze korisnika u trenutku kada se Meta suočava s pritiskom da pokaže kako njena ulaganja u AI vrijedna više milijardi mogu rezultirati komercijalno uspješnim proizvodima. Glavni tehnološki direktor kompanije Andrew Bosworth izjavio je da Meta želi biti prisutna u različitim tržišnim segmentima te da dostupnost proizvoda ne zavisi samo od dizajna i stila, već i od cjenovnog ranga.

Nove naočale predstavljaju odmak od ranijih modela koje je Meta razvijala u saradnji s kompanijom EssilorLuxottica pod brendovima Ray-Ban i Oakley, navodi CNN. Iako partnerstvo ostaje na snazi za određene komponente, uključujući leće, Meta sada prvi put nudi vlastiti dizajn okvira. Bosworth smatra da popularnost Ray-Bana opravdava višu cijenu, dok novi modeli korisnicima pružaju širi izbor.

Foto: Meta Foto: Meta Foto: Meta Foto: Meta Foto: Meta Foto: Meta

Nove verzije i nove mogućnosti

Meta Glasses dolaze u tri verzije. Model Adventurer ima manji okvir, Fury donosi veći i nešto zaobljeniji dizajn, dok je treća varijanta ovalni model Meta Glasses by Kylie, razvijen u saradnji s Kylie Jenner.

Kao i prethodne generacije, nove naočale mogu reproducirati muziku, prevoditi jezike i odgovarati na pitanja o okruženju koristeći ugrađene kamere. Meta tvrdi da novi AI model Muse Spark unapređuje sposobnost prepoznavanja detalja na fotografijama i bolje pamti korisničke preferencije. Novi model bit će dostupan odmah po lansiranju, dok će postojeće Meta naočale dobiti nadogradnju putem softverskog ažuriranja.

Tokom demonstracija prije predstavljanja, naočale su mogle procijeniti broj kalorija u zdjeli jagoda, prevesti natpis s arapskog na engleski jezik te preporučiti obližnje muzeje. Također su prepoznale da su umjetne trešnje korištene tokom demonstracije zapravo rekvizit.

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Skepsa analitičara i suočavanje sa starim problemima

Ipak, analitičari smatraju da ovakve funkcije same po sebi možda neće uvjeriti skeptične korisnike da pametne naočale nude dovoljno razloga za kupovinu. Posebnu pažnju privukao je model Kylie Jenner, koji uključuje jedinstveni zvučni signal prilikom stavljanja naočala, dok standardni glas Meta AI asistenta može biti zamijenjen AI-generiranom verzijom baziranom na glasu slavne poduzetnice.

Tržišni stručnjaci ističu da tehnološke kompanije još uvijek pokušavaju dokazati da su pametne naočale i slični uređaji korisniji od pametnih telefona. Prema procjenama kompanije International Data Corporation (IDC), prosječna cijena pametnih naočala trebala bi pasti sa 376 dolara tokom 2026. na 229 dolara do 2030. godine, što bi moglo ubrzati njihovo usvajanje među potrošačima.

Pored cijene, privatnost ostaje jedno od ključnih pitanja. Meta se suočava s kritikama zbog mogućnosti snimanja ljudi bez njihovog pristanka. Kompanija navodi da sve njene naočale imaju LED indikator koji pokazuje kada je snimanje aktivno, a kamera ne može funkcionisati ukoliko svjetlosni indikator nije vidljiv.

Uprkos izazovima, tržište bilježi snažan rast. IDC navodi da su isporuke pametnih naočala u prvom kvartalu 2026. porasle za 167 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Meta trenutno drži 69,2 posto tržišta, dok je izvršni direktor Mark Zuckerberg ranije saopćio da se broj korisnika koji svakodnevno koriste Meta naočale utrostručio na godišnjem nivou.