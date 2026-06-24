Nova pravila EU mijenjaju kriptoindustriju: Manje od petine kompanija će dobiti licencu

Evropska kriptoindustrija ulazi u najveću regulatornu promjenu od nastanka bitcoina. Od 1. jula u potpunosti stupa na snagu uredba MiCA (Markets in Crypto-Assets), prvi sveobuhvatni regulatorni okvir za tržište kriptoimovine u Evropskoj uniji, a veliki broj kompanija suočava se s izazovom usklađivanja ili napuštanja evropskog tržišta.

Prema podacima Evropskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), do maja je potrebnu MiCA licencu dobilo oko 210 kompanija. Istovremeno, više od 1.200 kripto kompanija do sada je poslovalo na osnovu nacionalnih registracija. To znači da je manje od petine tržišnih učesnika uspjelo završiti regulatorni proces prije isteka prijelaznog perioda.

Jedinstvena pravila za evropsko kripto tržište

Od početka primjene novih pravila, kripto berze, brokeri i pružaoci usluga digitalnih novčanika koji nemaju potrebnu licencu morat će prestati pružati usluge korisnicima u EU ili ugasiti poslovanje.

Regulatori su već upozorili da bi nastavak rada bez odobrenja mogao dovesti do novčanih kazni, regulatornih mjera, pa čak i krivičnih postupaka u pojedinim državama članicama.

MiCA predstavlja pokušaj Brisela da objedini evropsko tržište kriptoimovine po uzoru na tradicionalni finansijski sektor. Umjesto 27 različitih nacionalnih sistema, kompanije će poslovati prema jedinstvenim pravilima koja uređuju kapitalne zahtjeve, zaštitu imovine korisnika, korporativno upravljanje i sprečavanje pranja novca.

Kompanije koje dobiju licencu moći će pružati usluge širom Evropske unije, što bi moglo značajno promijeniti tržišnu dinamiku.

Najveće kompanije već su napravile važne korake. Coinbase je osigurao odobrenje u Irskoj, Kraken u Irskoj i Luksemburgu, dok je Revolut dobio licencu na Kipru. Kako nelicencirani konkurenti budu napuštali tržište, licencirane platforme mogle bi preuzeti njihove korisnike i dodatno ojačati svoje pozicije.

Manje kompanije pod najvećim pritiskom

Dok velike kripto kompanije novu regulativu vide kao priliku za jačanje tržišne pozicije, manji pružaoci usluga upozoravaju da su troškovi usklađivanja previsoki.

Zbog toga analitičari očekuju period konsolidacije u kojem bi dio manjih kompanija mogao nestati ili postati zavisan od većih, licenciranih platformi.

Posebnu pažnju privlači slučaj Binancea, najveće svjetske kripto berze. Prema navodima Reutersa, kompanija se suočava s mogućnošću odbijanja zahtjeva za licencu u Grčkoj, što bi moglo otežati njeno poslovanje na evropskom tržištu. Binance odbacuje te tvrdnje i navodi da je sarađivao s regulatorima te da ispunjava MiCA standarde.

Bez obzira na pojedinačne ishode, početak pune primjene MiCA uredbe označava kraj perioda u kojem su mnoge kripto kompanije poslovale u regulatornim sivim zonama.

Evropsko tržište kriptoimovine nakon novih pravila vjerovatno će biti manje fragmentirano i više usmjereno prema velikim, regulisanim učesnicima. Za korisnike i investitore to bi moglo značiti manji izbor platformi, ali i veću sigurnost u poslovanju s digitalnom imovinom.