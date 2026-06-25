Brazil je kralj Mundijala ali BiH već slavi milionsku zaradu: Kako su rasle nagrade na Svjetskim prvenstvima

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva 2026. godine, a sportski rezultat prati i značajan finansijski učinak za Nogometni savez BiH.

Nakon pobjede nad Katarom i raspleta susreta Brazila i Škotske, “Zmajevi” su osigurali mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Time je reprezentacija, uz devet miliona dolara zarađenih za plasman na završni turnir, inkasirala dodatna dva miliona dolara za prolazak grupne faze, pa je ukupna zarada Bosne i Hercegovine do sada dostigla 11 miliona dolara.

BiH je grupnu fazu završila s pobjedom protiv Katara, remijem protiv Kanade i porazom od Švicarske, a u šesnaestini finala očekuje je duel sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

FIFA je za Svjetsko prvenstvo 2026. pripremila najveći nagradni fond u historiji takmičenja. Svaka od 48 reprezentacija učesnica dobija 1,5 miliona dolara za pripreme, dok se nagrade povećavaju kako ekipe napreduju kroz turnir. Reprezentacije koje završe između 33. i 48. mjesta osvajaju po devet miliona dolara, ekipe plasirane od 17. do 32. mjesta po 11 miliona, dok plasman među 16 najboljih donosi najmanje 15 miliona dolara.

Za reprezentacije koje stignu do četvrtfinala predviđeno je po 19 miliona dolara, četvrtoplasirana ekipa dobija 27 miliona, trećeplasirana 29 miliona, viceprvak 33 miliona, dok će novi svjetski prvak inkasirati rekordnih 50 miliona dolara.

Od 2,2 do 50 miliona dolara: Kako su rasle nagrade svjetskim prvacima

Rast FIFA-inih nagrada najbolje pokazuje koliko se globalni nogomet promijenio tokom posljednjih nekoliko decenija. Kada je Italija osvojila naslov prvaka svijeta 1982. godine, nagrada je iznosila 2,2 miliona dolara. Argentina je 1986. zaradila 2,8 miliona, dok je tadašnja Zapadna Njemačka 1990. osvojila 3,5 miliona dolara.

Brazil je nakon titule 1994. godine dobio 4,5 miliona dolara, a četiri godine kasnije Francuska 6,4 miliona. Brazilski trijumf 2002. vrijedio je 8,5 miliona dolara, dok je Italija 2006. inkasirala 18,7 miliona dolara.

Nagrade su nastavile rasti pa je Španija za naslov 2010. dobila 30 miliona dolara, Njemačka 35 miliona 2014., Francuska 38 miliona 2018., a Argentina 42 miliona dolara nakon osvajanja Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Najuspješnija reprezentacija u historiji ostaje Brazil sa pet svjetskih titula osvojenih 1958., 1962., 1970., 1994. i 2002. godine. Slijede Njemačka i Italija sa po četiri naslova, Argentina sa tri, Francuska i Urugvaj sa po dvije titule, dok po jednu imaju Engleska i Španija.

Svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi dodatno promijeniti finansijsku sliku međunarodnog nogometa, a Bosna i Hercegovina već je među reprezentacijama koje su značajno profitirale od svog nastupa na najvećoj sportskoj pozornici.