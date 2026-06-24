Globalno istraživanje: Povjerenje u Trumpa izuzetno a većina ne vidi SAD kao pouzdanog partnera

Povjerenje međunarodne javnosti u američkog predsjednika Donald Trump ostaje na niskom nivou, dok značajan dio ispitanika smatra da Sjedinjene Američke Države više nisu pouzdan partner na globalnoj sceni, pokazuje novo istraživanje koje je proveo Pew Research Center u 36 država širom svijeta.

Prema rezultatima ankete u kojoj je učestvovalo više od 42.000 ispitanika, svega 23 posto građana ima povjerenje u Trumpa kada je riječ o vođenju međunarodne politike. Isto tako, 37 posto ispitanika ima negativan stav prema SAD-u, dok polovina smatra da Washington nije pouzdan saveznik.

Najveću podršku Trump uživa na Filipinima, gdje mu povjerenje iskazuje 68 posto ispitanika. Na drugom kraju liste nalaze se Zapadna obala i Istočni Jerusalem, gdje svega četiri posto anketiranih pozitivno ocjenjuje američkog predsjednika.

Istraživanje pokazuje i značajan pad percepcije SAD-a kao pouzdanog partnera u odnosu na period administracije bivšeg predsjednika Joe Biden. U Švedskoj je taj udio pao sa 83 na 31 posto, u Kanadi sa 83 na 35 posto, u Francuskoj sa 62 na 27 posto, dok je u Japanu smanjen sa 76 na 59 posto.

Ipak, nekoliko zemalja i dalje zadržava izrazito pozitivan pogled na SAD. Najvišu ocjenu zabilježio je Izrael, gdje 81 posto ispitanika pozitivno gleda na Sjedinjene Države.

Evropa nešto naklonjenija nego tokom prvog Trumpovog mandata

Zanimljivo je da su Trumpove ocjene u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i Španiji nešto više nego na kraju njegovog prvog predsjedničkog mandata. Ipak, one ostaju znatno niže od nivoa podrške koje su u tim zemljama imali bivši predsjednici Barack Obama i Biden.

Među temama koje izazivaju najveće nezadovoljstvo međunarodne javnosti nalaze se Trumpova politika prema Iranu i carinama. Čak 74 posto ispitanika ne odobrava njegov pristup Iranu, dok se 77 posto negativno izjasnilo o njegovoj trgovinskoj politici i tarifama.

Pew je takođe mjerio i percepciju drugih svjetskih lidera. Medijalni nivo povjerenja u izraelskog premijera Benjamin Netanyahu iznosi svega 18 posto, što je najniži rezultat među šest lidera obuhvaćenih istraživanjem. Ispred njega nalaze se Vladimir Putin sa 31 posto, Xi Jinping sa 34 posto, Volodimir Zelenski sa 35 posto i Emmanuel Macron sa 43 posto.

Podaci dolaze u trenutku kada Trump u SAD-u bilježi približno 39 posto podrške i 59 posto negativnih ocjena, što je nivo sličan onome koji su u istom periodu mandata imali i Biden te sam Trump tokom svog prvog predsjedničkog mandata. Njegovi rejtinzi takođe bilježe pad u odnosu na početak mandata, kada je podrška prelazila 50 posto, što ukazuje da izazovi na domaćem i međunarodnom planu nastavljaju oblikovati percepciju američkog predsjednika širom svijeta.

Sara Dorn, novinar Forbesa (Link za originalni članak)