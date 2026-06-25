Ekstremne vrućine u Londonu otkazale konferenciju o ekstremnim vrućinama

Ekstremni toplotni val koji je zahvatio Veliku Britaniju doveo je do neuobičajenog ishoda – otkazivanja klimatske konferencije posvećene upravo temi ekstremnih vrućina.

Konferencija pod nazivom “Ekstremne vrućine: Poboljšanja u upravljanju resursima i jačanje proaktivnog djelovanja širom svijeta”, planirana za srijedu u Shaw biblioteci pri London School of Economics u okviru sedmice klimatskog djelovanja, otkazana je nakon što je britanski Met Office izdao crveno upozorenje za područje Londona.

Crveni meteo alarm obuhvata područje od Londona do Swanseaja te od Somerseta do Birminghama i bit će na snazi od srijede ujutro do četvrtka navečer.

“Mjesto održavanja događaja, kao i većina zgrada u Londonu, nema nikakve sisteme za hlađenje, a ne možemo rizikovati dobrobit govornika i gostiju izlažući ih vrlo neugodnim uslovima u zatvorenom prostoru, uz dodatno iscrpljujuća putovanja do lokacije”, navela je Zurich Climate Resilience Alliance u objavi na društvenim mrežama.

Organizatori su se izvinili učesnicima i pozvali građane Londona da budu oprezni tokom perioda ekstremnih temperatura.

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Met Office je saopćio da bi temperature tokom ove sedmice mogle premašiti 37 stepeni Celzijusa u hladu, dok bi u pojedinim dijelovima Engleske i Walesa mogle dostići između 38 i 40 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da su ovako intenzivni vremenski uslovi i visoka vlažnost zraka do sada bili rijetkost u Ujedinjenom Kraljevstvu. Očekuju se i veoma tople i sparne noći, što će dodatno otežati oporavak stanovništva od dnevnih vrućina.

“Razmjeri budućih posljedica ekstremnih vrućina u velikoj će mjeri zavisiti od globalnih napora na ublažavanju klimatskih promjena, lokalnog upravljanja rizicima od vrućine i planova odgovora“, saopćila je Zurich Climate Resilience Alliance.

Chris Anderson, stručnjak za klimatske rizike i otpornost iz organizacije Practical Action, rekao je za The Independent da ovosedmične vrućine u Evropi i Velikoj Britaniji pokazuju potrebu za bržim prilagođavanjem klimatskim promjenama.

“Ako se Ujedinjeno Kraljevstvo teško nosi s ovim uslovima, onda je zaista važno da klimatske promjene shvatimo ozbiljno i učimo iz onoga što se događa širom svijeta“, poručio je glasnogovornik Practical Actiona.