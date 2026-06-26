Promjena u upravi: Banjalučka pivara dobila novu generalnu direktoricu

Banjalučka pivara i Olvi Grupa potvrdile su imenovanje Tatiane Ostrovskaye na poziciju generalne direktorice Banjalučke pivare i rukovodioca poslovanja za Balkansku regiju. Odluka stupa na snagu 6. jula 2026. godine.

Banjalučka pivara osnovana je 1873. godine i predstavlja najveću pivaru u Bosni i Hercegovini i uključuje i brend Nektar pivo. Kompanija zapošljava oko 240 radnika, izvozi proizvode na regionalna i međunarodna tržišta, a od januara 2026. godine posluje u sastavu Olvi Grupe.

Tatiana Ostrovskaya na novu dužnost prelazi iz kompanije Lidskoe Pivo, gdje je obavljala funkciju finansijske direktorice. U okviru te uloge, bila je zadužena za finansije, korporativno upravljanje i razvoj poslovanja. Karijera unutar Olvi Grupe obuhvatila je poslove u domenu strateškog planiranja, međunarodnog poslovanja i organizacionog razvoja.

Tokom protekle godine, Ostrovskaya je učestvovala u procesu integracije Banjalučke pivare u Olvi Grupu, pružajući podršku u segmentima finansiranja, transakcijskih aktivnosti i kontinuiteta poslovanja.

“Preuzimam ovu ulogu u kompaniji sa tradicijom i lokalnim brendovima. Plan je da sa timom nastavimo razvoj poslovanja, radimo na portfoliju i održivom rastu na tržištu Balkana”, navela je Ostrovskaya povodom imenovanja.

Olvi je finska kompanija osnovana 1878. godine sa sjedištem u Iisalmiju. Portfolio kompanije obuhvata pivo, bezalkoholna pića, vodu, energetska pića, cider, long drink proizvode i sokove. Olvi posluje u više evropskih zemalja, a neto prodaja u 2024. godini iznosila je 656,9 miliona eura. Grupa zapošljava više od 2.500 radnika.

Na ovoj poziciji Ostrovskaya nasljeđuje Iliju Šetku, koji je kompaniju vodio od 2019. godine. Tokom mandata prethodnog direktora, fokus je bio na tržišnoj poziciji u Bosni i Hercegovini, širenju prisustva na tržištu Srbije, te razvoju proizvodnih kapaciteta.