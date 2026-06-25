Regulatorni pritisak u oblaku: Brisel cilja Amazon i Microsoft zbog tržišne dominacije

Evropska komisija želi da proširi primjenu Akta o digitalnim tržištima (Digital Markets Act – DMA) na tržište računarstva u oblaku te je preliminarno zaključila da bi Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure trebali biti proglašeni digitalnim “gatekeeperima”.

Time bi se najstroži evropski propisi o tržišnoj dominaciji prvi put primijenili i na cloud infrastrukturu. Riječ je o značajnom proširenju dosega DMA-a, koji je dosad obuhvatao digitalne platforme okrenute krajnjim korisnicima, internetske pretraživače i trgovine aplikacijama. Sada bi regulativa zahvatila i evropsko tržište računarstva u oblaku, procijenjeno na oko 220 milijardi eura.

Važna privredna uloga

Prije konačne odluke, koju Evropska komisija planira da podnese do decembra, Amazon i Microsoft imat će priliku dokazati da njihove cloud usluge ne bi trebale biti klasificirane kao “gatekeeperi”.

“Ove će usluge imati sve važniju ulogu u privredi, zbog čega moramo osigurati da tržište ostane konkurentno i učinkovito”, poručila je izvršna potpredsjednica Evropske komisije Teresa Ribera, piše Politico.

Ako budu uvršteni među “gatekeepere”, Amazon i Microsoft morat će korisnicima olakšati prelazak konkurentskim pružateljima usluga, omogućiti jednostavnije korištenje više cloud platformi istovremeno te odustati od poslovnih praksi koje Brisel smatra narušavanjem tržišnog nadmetanja.

Komisija istovremeno provodi i zasebnu analizu kako bi utvrdila jesu li postojeća pravila DMA-a, prvobitno osmišljena za potrošačke digitalne platforme, uopće primjerena tržištu računarstva u oblaku. Preporuke se očekuju do maja 2027.

Pojačat će napetosti s Amerikom

Odluka dolazi u trenutku pojačanih transatlantskih napetosti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa više je puta evropske tehnološke propise opisala kao diskriminatorne prema američkim kompanijama, pa će moguće uvrštavanje dvaju najvećih američkih pružatelja cloud usluga među “gatekeepere” vjerovatno dodatno zaoštriti odnose.

Amazon i Microsoft već su izrazili protivljenje prijedlogu Evropske komisije.

Amazon smatra da DMA nije osmišljen za tržište računarstva u oblaku te upozorava da Komisija potcjenjuje nivo konkurencije među pružateljima cloud usluga u Evropi.

“Preliminarni zaključci Komisije zanemaruju širok izbor cloud usluga dostupnih evropskim korisnicima i mogli bi obeshrabriti ulaganja i inovacije”, poručio je glasnogovornik Amazon Web Servicesa, podsjetivši da je sektor već reguliran evropskim Aktom o podacima (Data Act).

Microsoft, koji tvrdi da je tokom postupka konstruktivno sarađivao s Komisijom, upozorava na drukčiji problem, a to je da je iz postupka je izostavljen Google Cloud, treći najveći igrač na tržištu.

“I dalje smo zabrinuti da će zanemarivanje rastuće tržišne snage Google Clouda i njegovog AI sistema Gemini narušiti tržišno nadmetanje”, izjavio je glasnogovornik Microsofta.