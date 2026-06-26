Da li je iko vidio Trumpa na Svjetskom prvenstvu

Najveće nogometne zvijezde poput Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior i Cristiano Ronaldo obilježile su početak Svjetskog prvenstva svojim golovima, dok je jedna od najpraćenijih osoba uoči turnira zasad ostala izvan terena, a to je američki predsjednik Donald Trump.

Strah da bi Trumpova administracija mogla zasjeniti nogometni spektakl u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zasad se nije ostvario. Nakon dvije sedmice takmičenja, američki predsjednik nije prisustvovao nijednoj utakmici, a nije pokušao ni politički prisvojiti uspjeh reprezentacije SAD-a koja bilježi najbolji nastup na Svjetskom prvenstvu u posljednjim decenijama.

Političke tenzije uglavnom izostale tokom turnira

Osim problema povezanih s ulaskom i izlaskom reprezentacije Irana iz SAD-a zbog utakmica, kao i zabrane ulaska somalijskom sudiji prije početka prvenstva, politički incidenti povezani s Trumpovom administracijom i Svjetskim prvenstvom bili su rijetki.

Nije bilo hapšenja pripadnika američke službe za imigraciju i carine (ICE) oko stadiona, nije uvedena pojačana represija kakvu nogometni navijači često doživljavaju u nekim evropskim zemljama, niti je došlo do sukoba između Trumpa i demokratskih čelnika gradova i saveznih država domaćina.

Jedan visoki evropski sportski direktor prošle godine je za Politico rekao da bi administraciji bilo nelogično da naruši organizaciju turnira.

“Zašto bi to željeli pokvariti?”, poručio je tada.

Trumpovi saradnici su ipak bili prisutni na utakmicama američke reprezentacije. Državni sekretar Marco Rubio prisustvovao je otvaranju utakmice SAD-a protiv Paragvaja u Los Angelesu, dok je ministar zdravstva i socijalne brige Robert F. Kennedy Jr. zajedno s drugim članovima vlade gledao utakmicu protiv Australije u Seattleu.

Sam Trump nije otišao na nijedan meč, ali je američkoj reprezentaciji uputio poruku podrške na početku turnira.

Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Saradnja administracije i lokalnih vlasti

Demokratska guvernerka Massachusettsa Maura Healey izjavila je da je njena administracija sarađivala s federalnom vladom oko finansiranja transporta i sigurnosti.

“Tako bi trebalo biti. Trebala bi postojati takva vrsta rada i koordinacije”, rekla je Healey.

Andrew Giuliani, koji vodi radnu grupu Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo, pohvalio je saradnju sa sigurnosnim službama i policijom u saveznim državama poput New Yorka, New Jerseyja i Kalifornije, iako administracija često ima političke nesuglasice s lokalnim liderima tih područja.

“Lijepo je vidjeti trenutke kada se zemlja može ujediniti, a mislim da je ovo jedan od tih velikih trenutaka tokom naše 250. godišnjice”, rekao je Giuliani.

Uprkos kritikama zbog visokih cijena ulaznica i problema s prijevozom do pojedinih stadiona, turnir zasad prolazi bez većih političkih potresa.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ove sedmice potvrdio je ono što se već očekivalo, da Trump planira prisustvovati finalu Svjetskog prvenstva 19. jula i pomoći u uručenju trofeja pobjedniku, navodi Politico.

Ostaje pitanje hoće li predsjednik poznat po sklonosti prema velikim javnim nastupima uspjeti ostati izvan centra pažnje sve do završnice turnira.