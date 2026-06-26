Naučnici škakiljali gorile pa došli do evolucijskog otkrića o ljudima

Sposobnost kontrole glasa, koja je omogućila razvoj ljudskog govora, nije nastala iznenadnim evolucijskim skokom, nego se razvijala tokom najmanje 15 miliona godina, pokazuje novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Warwick. Do tog su zaključka došli analizirajući smijeh velikih čovjekolikih majmuna, uključujući gorile koje su škakiljali i čimpanze koje su promatrali tokom igre.

Istraživanje, objavljeno u četvrtak u časopisu Communications Biology, pokazalo je da ljudi te sve četiri danas postojeće vrste velikih čovjekolikih majmuna: čimpanze, bonobi, gorile i orangutani, proizvode smijeh u gotovo istom ritmičkom obrascu, s pravilno raspoređenim razmacima između pojedinih glasova.

Svjesna kontrola smijeha

Naučnici su analizirali 140 uzoraka smijeha orangutana, gorila, bonoba, čimpanza i djece u dobi od šest mjeseci do sedam godina. Snimci su prikupljeni tokom kontrolisanih i razigranih interakcija škakljanja u njihovim prirodnim životnim okruženjima.

Rezultati pokazuju da veliki čovjekoliki majmuni već najmanje 15 miliona godina proizvode smijeh koji je prepoznatljiv i savremenim ljudima. Iako je ljudski smijeh tokom evolucije postao brži i raznolikiji, temeljni ritam ostao je gotovo nepromijenjen kod svih proučavanih vrsta.

Ključna razlika ipak postoji. Ljudi su jedina vrsta koja je razvila svjesnu kontrolu nad njim i mogu ga potisnuti, odglumiti ili prilagoditi društvenoj situaciji. Upravo tu sposobnost istraživači smatraju jednim od ključnih preduslova za razvoj govora.

Temelj prije pojava ljudi

Prema autorima studije, rezultati osporavaju dugo prihvaćenu teoriju prema kojoj se sposobnost glasovne kontrole pojavila naglo tokom ljudske evolucije. Umjesto toga, sugerišu da su temelji ljudskog govora nastajali milionima godina prije pojave prvih ljudi.

Adriano Lameira, vanredni profesor i član istraživačke grupe ApeTank na Univerzitetu Warwick, kaže da smijeh pruža “jedinstven evolucijski prikaz” u razumijevanje razvoja ljudske vokalne komunikacije.

Naučnici planiraju proširiti istraživanje i na gibone te druge primate koji ne pripadaju skupini velikih čovjekolikih majmuna kako bi još preciznije rekonstruirali evoluciju glasovne kontrole koja je na kraju omogućila nastanak ljudskog govora.

Antonio Pegueno IV, novinar Forbesa (link na originalan članak)

Please enable JavaScript

