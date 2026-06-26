Novo istraživanje posve opovrgava očekivanja analitičara za budućnost poslovanja AI ompanija

Nova analiza investicione banke RBC Capital Markets pokazuje da se najveće pretpostavke o poslovnoj primjeni umjetne inteligencije počinju mijenjati. Umjesto usporavanja zbog visokih troškova, kompanije povećavaju ulaganja, AI projekte prebacuju iz eksperimentalne u operativnu fazu, dok se OpenAI dodatno učvršćuje kao vodeći dobavljač AI rješenja za poslovni sektor.

Istraživanje, koje RBC provodi svakih šest mjeseci među više od 100 direktora informacionih tehnologija i drugih tehnoloških rukovodilaca u SAD-u, obuhvata kompanije čiji godišnji IT budžeti vrijede više milijardi dolara.

Analitičar RBC-a Rishi Jaluria, poznat po opreznom stavu prema poslovnoj primjeni umjetne inteligencije, poručio je da rezultati ukazuju na snažan zamah korporativne potrošnje u drugoj polovini 2026. godine, pri čemu AI sve više prelazi iz pilot-projekata u svakodnevnu upotrebu.

Troškovi nisu prepreka, OpenAI dominira

Jedno od najvećih iznenađenja istraživanja odnosi se na troškove korištenja AI modela. Dok su investitori mjesecima upozoravali da bi računi za AI tokene mogli postati ozbiljan problem, gotovo 90 posto ispitanika smatra da su ti troškovi pod kontrolom, iako je skoro polovina već premašila prvobitno planirane budžete.

Umjesto smanjenja potrošnje, većina kompanija planira dodatno povećati izdvajanja za AI tokene, dijelom zbog očekivanja da će njihove cijene s vremenom padati, što će ulaganja učiniti isplativijim.

Istraživanje pokazuje i izrazitu dominaciju OpenAI-ja među poslovnim korisnicima. Čak 57 posto ispitanika navelo je da najčešće koristi ChatGPT, dok je svega 12 posto kao primarni AI servis odabralo Claude kompanije Anthropic. Kada je riječ o kvalitetu modela, 44 posto ispitanika smatra da OpenAI nudi najbolje performanse, u odnosu na 24 posto koji prednost daju Anthropicu.

Takva široka poslovna primjena umjetne inteligencije smatra se ključnim preduslovom za buduće izlazak OpenAI-ja i Anthropica na berzu.

Softver ostaje prioritet, AI dobija nove budžete

Istraživanje je opovrgnulo i predviđanja o takozvanoj “SaaS apokalipsi”, prema kojima će ulaganja u umjetnu inteligenciju smanjiti potrošnju na tradicionalni poslovni softver. Većina ispitanika očekuje povećanje izdvajanja za softver, dok nijedna kompanija ne planira smanjiti taj dio budžeta.

Više od polovine kompanija već je AI projekte uvelo u redovno poslovanje, dok dodatnih 35 posto očekuje da će to učiniti u narednih šest mjeseci, što ukazuje da umjetna inteligencija izlazi iz faze testiranja.

Kompanije sve češće prihvataju i hibridni model naplate koji kombinuje licence po korisniku s naplatom prema stvarnoj potrošnji AI usluga, što predstavlja izuzetno brz zaokret za tržište koje inače sporo usvaja nove modele poslovanja, navodi Business Insider.

Možda i najupečatljiviji podatak u izvještaju jeste da svih 100 posto ispitanih kompanija danas izdvaja sredstva za projekte umjetne inteligencije i velike jezičke modele. Od toga, 91 posto razvija potpuno nove AI budžete umjesto da sredstva preusmjerava iz postojećih IT fondova, što sugeriše da investicioni ciklus u umjetnu inteligenciju među velikim američkim kompanijama nastavlja ubrzano rasti.