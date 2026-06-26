Dok se drugi kriju iza menadžera za društvene mreže, Haaland uživa u vlastitim objavama

Bilo da se predstavlja kao “administrator društvenih mreža norveške reprezentacije” ili objavljuje fotografije iz infracrvene saune, Erling Haaland posljednjih je sedmica osvojio internet jednako uvjerljivo kao što osvaja protivničke odbrane. Napadač Norveške na Svjetsko prvenstvo stigao je kao jedan od najboljih strijelaca svijeta, a turnir je pretvorio u pozornicu na kojoj je pokazao i sasvim drugačiju stranu svoje ličnosti. Dok mnoge sportske zvijezde pažljivo kontrolišu svaki javni nastup, Haaland djeluje spontano, duhovito i potpuno neopterećeno vlastitom slavom. U samo nekoliko sedmica stekao je novu vojsku obožavatelja, a mnogi priznaju da su zbog njega počeli navijati i za Norvešku.

Za razliku od brojnih sportista čije profile vode marketinški timovi, Haaland ostavlja dojam da sadržaj objavljuje sam. Milioni pratilaca tako nisu gledali samo golove, nego i njegov obilazak legendarnog njujorškog restorana Katz’s Delicatessen, pokušaj govora s američkim južnjačkim naglaskom te niz spontanih situacija tokom boravka u SAD-u, piše Euronews.

U jednom od najgledanijih videa našalio se da je on “zadužen za društvene mreže norveške reprezentacije”, prije nego što je zastao kako bi se fotografisao s navijačima.

Jedan pratilac na Instagramu napisao je da mu je omiljena objava bila serija fotografija s treninga među kojima se nalazila i jedna iz infracrvene saune, uz jednostavan opis: “Infracrvena sauna.”

Skuplja Birkin torbe i šali se na svoj račun

Jedno od većih iznenađenja za njegove obožavatelje bilo je otkriće da je Haaland strastveni kolekcionar luksuznih Hermès Birkin torbi. Modni stručnjaci posljednjih mjeseci identificirali su nekoliko izuzetno rijetkih modela koje posjeduje, uključujući HAC Casaque 40, Evercalf Toile Cargo Haut à Courroies 40 i Endless Road HAC Birkin 50. Riječ je o modelima koji na tržištu polovnih luksuznih proizvoda dostižu cijene od nekoliko desetina hiljada eura.

My favourite part about learning more about Erling Haaland is that he is a fashion man and has a beautiful collection of Birkins👜 pic.twitter.com/BYLjAS6k2D — K ⭐️ (@imthespecialk) June 23, 2026

Haaland je među rijetkim vrhunskim nogometašima koji se bez problema šale na vlastiti račun. U intervjuima se uspoređivao sa Shrekom, pričao kako spava s nogometnim loptama, lijepi usta tokom spavanja te redovno koristi infracrvene saune za oporavak.

Jedna od priča koja je ponovo postala viralna tokom Svjetskog prvenstva odnosi se na glumca Toma Hollanda. Gostujući u podcastu Impaulsive, Haaland je priznao da je jednom dobio privatnu poruku zvijezde filmova o Spider-Manu, ali ju je jednostavno ignorisao jer nije znao ko je Tom Holland.

“Nisam imao pojma ko je. Malo je neugodno kada to danas kažem”, priznao je.

Foto: Erling Haaland slavi postignuti pogodak meditiranjem na terenu, REUTERS/Brian Snyder

Na Svjetskom prvenstvu očito uživa

Za razliku od mnogih nogometaša koji pažljivo važu svaku izjavu, Haaland djeluje kao da se iskreno zabavlja.

Nakon plasmana Norveške u nokaut-fazu pridružio se navijačima u poznatoj “vikinškoj veslačkoj” proslavi, a na pitanje o odlučujućoj utakmici protiv Francuske odgovorio je da će Norveška “vjerovatno pobijediti”, prije nego što je uz osmijeh dodao kako će “Francuska vjerovatno osvojiti cijelo prvenstvo”.

Na Svjetskom prvenstvu prepunom unaprijed pripremljenih odgovora i medijski uvježbanih nastupa, Haaland se nametnuo kao jedan od rijetkih sportista koji i dalje djeluje potpuno prirodno – upravo zato internet ga, čini se, ne može prestati obožavati.