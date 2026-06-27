Ukrajinski proizvođač dronova iskoristio napad na Moskvu u svojoj marketinškoj kampanji

Posjetioci ovogodišnjeg sajma Eurosatory, najveće svjetske međunarodne izložbe kopnene i zračne odbrane i sigurnosti, mogli su vidjeti bezbroj pažljivo produciranih i koreografisanih promotivnih videosnimaka koji su predstavljali mogućnosti različitih zrakoplovnih i odbrambenih sistema ponuđenih potencijalnim kupcima. Većina tih dinamičnih promotivnih materijala snimljena je na vojnim poligonima ili u ispitnim centrima, u strogo kontrolisanim uslovima.

Ukrajinski proizvođač dronova Fire Point ponudio je nešto sasvim drugačije.

Na svom izložbenom štandu prikazao je videosnimke zabilježene svega nekoliko sati ranije, na kojima je prikazan napad izveden na rusku prijestolnicu.

Kako je za Forbes napisao David Hambling, snimci nisu nastali na vojnom poligonu. Prikazivali su ukrajinske dronove koji pogađaju više ciljeva u rafineriji nafte u moskovskom okrugu Kapotnja, izazivajući velika razaranja u tom postrojenju.

Na jednom od snimaka, koji je naširoko dijeljen na društvenim mrežama, vidi se kako poklopac rezervoara za skladištenje nafte biva odbačen visoko u zrak, podsjećajući na leteći tanjir okružen gustim dimom. Taj video ubrzo je postao inspiracija za desetine internetskih memova.

Publicitet koji se ne može kupiti

Postoji stara izreka da ne postoji loš publicitet, a za Kijev bi napad dronovima i necenzurisani videosnimci koji su u realnom vremenu zabilježili njegovo izvođenje mogli biti opisani kao veliki propagandni uspjeh.

Još upečatljivije bilo je to što je Fire Point veoma brzo prikazao te snimke na svom velikom videozidu na sajmu.

Iako je u napadu korišteno više različitih tipova bespilotnih letjelica, Fire Point nije propustio priliku da istakne svoju ulogu. Posjetioci sajma u Parizu mogli su vidjeti sposobnosti ukrajinskih bespilotnih sistema u trenutku kada su rafinerije u Moskvi još gorjele.

„Ono što je Fire Point uradio na sajmu Eurosatory predstavlja vrhunsku demonstraciju potvrde koncepta u realnom vremenu“, ocijenila je Anjali Gianchandani, globalna strateginja za brendove i profesorica integrisanih marketinških komunikacija na Univerzitetu u New Yorku.

Demonstracija borbenih sposobnosti u realnom vremenu

Snimci nisu bili mnogo drugačiji od onih koji su se mogli vidjeti na društvenim mrežama ili u televizijskim vijestima. Međutim, prikazani su na velikom videozidu svega nekoliko koraka od izloženog modela jednog od dronova korištenih u napadu.

Upravo činjenica da je prezentacija bila gotovo potpuno neplanirana i bez unaprijed pripremljenog scenarija mogla ju je učiniti još uvjerljivijom.

„Kupcima vojne opreme oduvijek su predstavljane mogućnosti sistema“, navela je Gianchandani u elektronskoj poruci. „Ukrajina je sada gotovo potpuno uklonila vremenski razmak između demonstracije i stvarne upotrebe. Kada se snimci napada već istog poslijepodneva prikazuju na konferencijskom ekranu u Parizu, više ne prodajete proizvod. Prodajete povjerenje u njegove sposobnosti.“

Za razliku od uobičajenih promotivnih videomaterijala, koji prikazuju ono što bi sistemi mogli uraditi, snimci udara na Moskvu pokazali su šta se zaista dogodilo kada su ti sistemi upotrijebljeni u stvarnim borbenim uslovima.

Za službenike zadužene za nabavku vojne opreme i predstavnike savezničkih vlada koji su pratili prezentaciju, ta razlika mogla bi biti presudna.

„Nijedno testiranje na kontrolisanom poligonu ne može proizvesti takav efekat“, ocijenila je Gianchandani.

Potvrda efikasnosti na bojištu

Odbrambene kompanije redovno predstavljaju svoje proizvode potencijalnim kupcima na sajmovima naoružanja i zrakoplovnim izložbama, često uz spektakularne demonstracije.

Posjetioci mogu gledati tenkove kako gaze automobile ili savremene borbene avione u akrobatskim letovima. Ali kupci se i dalje moraju zapitati kako će se ti sistemi pokazati u stvarnoj borbi.

Ukrajinski proizvođači dronova, prema mišljenju autora teksta, dali su direktan odgovor na to pitanje.

„Iako je uobičajeno da kompanije na sajmovima predstavljaju svoje proizvode, Fire Point se našao u jedinstvenoj prilici da istakne mogućnosti svojih dronova svega nekoliko sati nakon što su Oružane snage Ukrajine izvele napade na Moskvu“, rekao je Jason Mollica, predavač na Školi za komunikologiju Univerziteta James Madison.

„Prezentacija kompanije Fire Point manje je bila usmjerena na same proizvode, a više na način na koji Oružane snage Ukrajine uspješno koriste njihove dalekometne dronove“, naveo je Mollica u elektronskoj poruci.

„Videosnimak koji prikazuje razaranja u rafineriji dodatno naglašava pouzdanost i preciznost oružanih sistema kompanije Fire Point. Ukrajinska vlada se nada da će upravo ti dronovi pomoći da se okonča rat koji traje više od četiri godine.“

Više od prodaje dronova

Drugi važan aspekt ove priče jeste to što je podsjetila da se, četiri i po godine nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, Kijev i dalje aktivno bori. Istovremeno, svijetu pokazuje koliko su bespilotni zračni sistemi promijenili način vođenja savremenih ratova. Postali su značajan faktor u povećanju borbene efikasnosti.

Ukrajina prenosi borbu na teritoriju Rusije. Kako je u svom izvještaju ocijenio David Hambling, Kijev je svijetu pokazao da je postao prava sila u oblasti razvoja i primjene dronova.

„Ovo ukazuje na mnogo dublju promjenu u ulozi Ukrajine kao aktera u oblasti odbrane“, nastavila je Gianchandani.

„Na početku rata svijet je snabdijevao Ukrajinu. Danas Ukrajina nastoji izgraditi povjerenje svijeta u vlastite industrijske kapacitete. Pojavljivanje na sajmu Eurosatory s autentičnim snimcima iz borbenih djelovanja predstavlja poruku Kijeva da više nije samo korisnik ove tehnologije, već i njen stvaralac.“

Prema njenim riječima, ono što je Ukrajina predstavila na sajmu Eurosatory nije samo marketinška kampanja. To pokazuje novi oblik liderstva u oblasti odbrambene industrije.

„Prikazivanje stvarnih snimaka udara samo nekoliko sati nakon njihovog izvođenja nije pokušaj da se izazove šok. To je dokaz da jedna država duboko razumije šta je potrebno da bi se steklo povjerenje i da je spremna graditi ga otvoreno i u realnom vremenu“, zaključila je Gianchandani.

„To nije samo dobra strategija. To je odgovorno liderstvo u najekstremnijim mogućim okolnostima.“

Peter Suciu, saradnik Forbesa

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