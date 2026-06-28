OpenAI uvodi moćne nove GPT-5.6 modele, ali ograničava korisnike nakon zahtjeva američke vlade

OpenAI je saopštio da uvodi tri nova AI modela iz svoje serije GPT-5.6, ali će napredna tehnologija u početku biti dostupna samo odabranim „pouzdanim partnerima“ na zahtjev američke vlade, uoči šireg predstavljanja koje se očekuje u narednim sedmicama.

Kompanija je u petak predstavila Sol, glavni model iz serije GPT-5.6, zajedno s Terrom, modelom namijenjenim svakodnevnim zadacima, te Lunom, pristupačnijom verzijom.

OpenAI je naveo da će modeli biti šire dostupni u narednim sedmicama, ali da proces počinje „ograničenim pregledom za malu grupu pouzdanih partnera“ koje je odobrila američka vlada.

Više medija objavilo je u četvrtak da je administracija predsjednika Donalda Trumpa zatražila od OpenAI-ja da ograniči pristup modelima GPT-5.6 samo na korisnike koje odobri vlada, zbog zabrinutosti u vezi s njihovim naprednim mogućnostima.

U saopštenju objavljenom u petak OpenAI je poručio da vladino odobravanje pristupa AI modelima ne bi trebalo postati „dugoročno pravilo“, ističući da takav pristup „uskraćuje najbolje alate korisnicima, developerima, kompanijama, stručnjacima za sajber sigurnost i globalnim partnerima kojima su oni potrebni“.

Predstavljanje GPT-5.6 modela dolazi nekoliko sedmica nakon što je predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se od kompanija koje razvijaju napredne AI modele zahtijeva da ih prije javnog predstavljanja stave na raspolaganje američkoj vladi radi procjene njihovih mogućnosti i odabira partnera koji će im prvi dobiti pristup.

Šta donose novi OpenAI modeli?

OpenAI je Sol opisao kao svoj „najmoćniji model do sada“. Kompanija tvrdi da model pokazuje napredne sposobnosti u programiranju, biologiji i sajber sigurnosti te da je na testu Terminal Bench 2.1 nadmašio model Mythos kompanije Anthropic. Riječ je o AI mjerilu koje procjenjuje koliko uspješno modeli izvršavaju složene zadatke.

Kompanija je također navela da su novi modeli razvijeni uz „najrobusnije sigurnosne mjere do sada“, ističući da je Sol njihov najnapredniji model kada je riječ o sajber sigurnosti.

Kako Trumpova administracija pojačava regulaciju AI-ja?

Nekoliko sedmica nakon što je donijela izvršnu uredbu kojom traži rani pristup najnaprednijim AI modelima, Trumpova administracija je, prema medijskim izvještajima, naložila kompaniji Anthropic da onemogući pristup svojim moćnim modelima Mythos svim stranim državljanima, pozivajući se na razloge nacionalne sigurnosti.

Kao odgovor, Anthropic je privremeno onemogućio pristup tim modelima svim korisnicima, navodeći u objavi na platformi X da je taj potez bio neophodan kako bi kompanija u potpunosti ispoštovala odluku vlasti.

The New York Times je prošle sedmice objavio da pojedini zaposleni u Anthropicu i stručnjaci za sajber sigurnost smatraju da Trumpova administracija nepravedno cilja upravo tu kompaniju.

Anthropic i Trumpova administracija našli su se u sukobu još ranije ove godine, kada se izvršni direktor kompanije Dario Amodei usprotivio korištenju Anthropicove tehnologije od strane Ministarstva odbrane za masovni nadzor unutar Sjedinjenih Američkih Država i razvoj autonomnog oružja.

Ministar odbrane Pete Hegseth potom je označio kompaniju kao potencijalni rizik za lanac snabdijevanja i nacionalnu sigurnost. U martu je Anthropic tužio administraciju, tvrdeći da je bila riječ o nezakonitoj odmazdi zbog stava kompanije o sigurnosti vještačke inteligencije.

OpenAI bi mogao odgoditi izlazak na berzu do 2027.

OpenAI se priprema za izlazak na berzu, ali izvještaji objavljeni ranije ove sedmice ukazuju da bi kompanija mogla odgoditi inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) do 2027. godine.

OpenAI je jedna od tri velike tehnološke kompanije koje planiraju izlazak na berzu, uz SpaceX, koji je ranije ovog mjeseca izašao na javno tržište, i Anthropic, koji također priprema vlastiti IPO.

The New York Times navodi da je pad cijene dionica SpaceX-a nakon njegovog debija na berzi bio jedan od razloga zbog kojih je OpenAI odlučio odgoditi svoje planove za izlazak na javno tržište.

Conor Murray, Forbes

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