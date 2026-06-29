Zašto tehnološki giganti sada žale za Bidenovom regulativom umjetne inteligencije

Neočekivani zaokret administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa ka agresivnom i nepredvidivom nadzoru nad umjetnom inteligencijom izazvao je potres u Silicijskoj dolini. Na početku Trumpovog drugog mandata, rijetki su mogli predvidjeti ovakav razvoj događaja, posebno nakon što je u Bijelu kuću ušao na valu donacija tehnoloških milijardera.

Ti isti milijarderi su tada tvrdili da će politika sigurnosti AI-ja bivšeg predsjednika Joea Bidena ugušiti američke inovacije. Iako je Trump u prvoj godini bio fokusiran na blokiranje saveznih država da uvode slična pravila, dolazak moćnih novih modela iz kompanija Anthropic i OpenAI natjerao je Bijelu kuću na hitnu reakciju zbog straha od kibernetičkih napada. Ova nagla promjena ostavila je američku AI industriju u stanju neizvjesnosti, dok konkurenti iz Kine ubrzano napreduju.

Haos na tržištu i blokada naprednih modela

Nepredvidivost pristupa pokazala se kada je Trumpova administracija djelimično ukinula zabranu izvoza za najnapredniji model kompanije Anthropic, što je donekle smirilo napetosti, ali je njihov drugi model, Fable 5, ostao blokiran iz nejasnih razloga. Istovremeno, OpenAI je bio primoran ograničiti lansiranje svog najnovijeg modela GPT-5.6 na mali krug odobrenih partnera. Lideri u industriji, koji su vjerovali da u Bijeloj kući imaju partnera, sada se suočavaju s regulatornim režimom čiji se obim mijenja iz sedmice u sedmicu. Visoki zvaničnici iz sektora umjetne inteligencije, koji su željeli ostati anonimni, opisuju situaciju kao uvođenje licenciranja u evropskom stilu i naglašavaju da je industriji hitno potrebna jasnoća i formalizovan proces umjesto ad hoc odluka.

Saif Khan, bivši savjetnik za napredne tehnologije u Bidenovoj administraciji, smatra da su trenutni potezi pretjerana reakcija proizašla iz ranijeg ignorisanja rizika i nedostatka stručnog kadra. Prema njegovim riječima, trenutno je na snazi netransparentan sistem zasnovan na trenutnom raspoloženju koji uzrokuje gotovo potpuni moratorij na izlazak novih proizvoda, što već ozbiljno ugrožava finansijske rezultate kompanija. S druge strane, Dean Ball, dolazeći direktor za stratešku budućnost u OpenAI-ju i bivši Trumpov zvaničnik, ističe da je stroži pristup bio neizbježan i da su zabrinutosti Bijele kuće legitimne, iako je reakcija mogla biti umjerenija.

Potraga za stabilnim regulatornim okvirom

Uprkos trenutnom haosu, unutar industrije postoji nada da će se situacija stabilizovati kada Bijela kuća finalizira izvršnu uredbu potpisanu početkom juna, koja predviđa dobrovoljni proces provjere za kompanije koje razvijaju napredne modele. Predstavnici tehnoloških kompanija prepoznaju važnost brzog uspostavljanja konačnog okvira kako bi Sjedinjene Američke Države zadržale lidersku poziciju u trci za razvoj vještačke inteligencije. Portparolka Bijele kuće Liz Huston stala je u odbranu predsjednikovih postupaka, ističući da je Trumpov jasan cilj osigurati trajnu američku dominaciju u oblasti naprednih tehnologija kroz ubrzavanje dozvola za infrastrukturu i sprječavanje fragmentacije zakona na nivou saveznih država.

Na kraju, većina aktera na tržištu se slaže da je ozbiljno shvatanje rizika umjetne inteligencije neophodan korak, bez obzira na neslaganja oko načina provođenja kontrola. Paul Lekas iz udruženja Software & Information Industry Association naglasio je za Politico da tehnološki lobi sada aktivno radi na koordinisanom prijedlogu stvarnog okvira koji bi Washington trebao ozvaničiti kroz izvršnu uredbu ili trajne zakonske mehanizme u Kongresu. Da bi u tome uspjeli, tehnološki giganti će morati postići konsenzus o standardima sigurnosti, jer bi u suprotnom mogli nastaviti dobivati nepredvidiv tretman Trumpove administracije.