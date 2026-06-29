Trijumf volje: Princeza Kate osvojila najviše vrhove Britanije u humanitarne svrhe

Princeza od Walesa, Kate Middleton, objavila je u nedjelju da je uspješno završila izazov uspona na tri najviša planinska vrha u Velikoj Britaniji u roku od 24 sata. Ovaj podvig, poznat kao “National Three Peaks Challenge”, princeza je opisala kao duboko lično postignuće nakon sopstvene borbe s opakom bolešću.

Kate (44), supruga prestolonasljednika princa Williama, trenutno je u remisiji nakon preventivne hemoterapije kojoj je podvrgnuta početkom 2024. godine zbog neodređenog oblika raka otkrivenog nakon operacije abdomena. Iako se vratila kraljevskim dužnostima, princeza je u više navrata otvoreno govorila o teškom teretu koji je bolest donijela njoj i njenoj porodici.

Tokom ovog intenzivnog izazova, princeza od Walesa je u jednom danu osvojila Scafell Pike u Engleskoj, Ben Nevis u Škotskoj i Snowdon u Walesu. Uspon je izvela samostalno, uz logističku i sigurnosnu podršku Gorske službe spašavanja duž rute. Na cilju su je dočekali suprug, princ William, njihovo troje djece: princ George, princeza Charlotte i princ Louis, te njeni roditelji i brat.

Podrška holističkoj njezi oboljelih od karcinoma

Glavni cilj ove akcije bio je podizanje svijesti o važnosti holističke njege i prikupljanje novčanih sredstava za organizaciju The Royal Marsden Cancer Charity, koja podržava rad bolnice u kojoj se princeza liječila. U video obraćanju, Kate je naglasila da je izazov bio motivisan ličnom zahvalnošću što je dovoljno snažna za takav napor, ali prvenstveno željom da pruži podršku svima koji žive s posljedicama ove bolesti.

Istakla je da je kroz sopstveno iskustvo spoznala težinu tog puta te da je izazov iskoristila kao priliku da doprinese radu organizacije koja obavlja izuzetan posao u podršci pacijentima tokom i nakon liječenja, navodi Reuters.