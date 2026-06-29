Radikalni rezovi u njemačkom gigantu: Volkswagen planira otpuštanje 100.000 radnika

Volkswagen, jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, planira ukinuti čak 100.000 radnih mjesta u narednih nekoliko godina, što predstavlja 15% njegove ukupne globalne radne snage. Prema izvještaju njemačkog poslovnog magazina Manager Magazin, ova otpuštanja dolaze u sklopu šireg plana koji uključuje zatvaranje četiri fabrike u Njemačkoj i smanjenje investicija za 15% tokom narednih pet godina.

Pored toga, kompanija razmatra odvajanje svog glavnog Volkswagen brenda i poslovanja sa autodijelovima u zasebne pravne subjekte, dok bi ostali brendovi u vlasništvu grupe, poput Audija i Porschea, zadržali trenutni status.

Udarac na radnu snagu biće ogroman, s obzirom na to da VW trenutno zapošljava blizu 660.000 ljudi širom svijeta, a ranije je već bilo najavljeno ukidanje 50.000 radnih mjesta u Njemačkoj do 2030. godine. Kompanija posjeduje i jedan pogon za sklapanje vozila u Sjedinjenim Državama, tačnije u Chattanoogi, u Tennesseeju, gdje je zaposleno više od 4.000 radnika.

Globalni pritisci i jača konkurencija

Evropski automobilski sektor se već duže vrijeme nalazi pod snažnim pritiskom novih tarifa na izvoz u SAD, ali i pod uticajem naglog uspona kineskih proizvođača električnih vozila, predvođenih kompanijom BYD, sa kojima se evropski proizvođači sve teže nose.

Iz menadžmenta kompanije ističu da je Volkswagenu u novoj tržišnoj realnosti neophodan znatno oštriji fokus, kao i stroža disciplina kada su u pitanju troškovi i investicije. Portparol kompanije je otvoreno priznao da njihov tradicionalni poslovni model, koji se oslanjao na proizvodnju automobila u Evropi i njihov izvoz na globalno tržište, više ne donosi rezultate za sve brendove unutar grupacije. Zbog toga su strukturne promjene postale neizbježne kako bi se osigurao opstanak na konkurentnom tržištu.

Najavljeni rezovi i zatvaranje pogona u matičnoj zemlji odmah su naišli na oštru reakciju radničkih udruženja u Njemačkoj, koja tradicionalno imaju veliki uticaj. Sindikat IG Metall i Generalno radničko vijeće Volkswagena poručili su u zajedničkom saopštenju da će se svim silama suprotstaviti provođenju ovakvih planova ukoliko ih uprava pokuša realizovati.

Finansijsko tržište je takođe reagovalo na ove vijesti, pa su dionice Volkswagena zabilježile pad od 1.5% u rano popodne na lokalnoj berzi, čime je nastavljen negativan trend pošto je vrijednost dionica ove kompanije od početka godine pala za više od jedne četvrtine, navodi CNN.