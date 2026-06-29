Djelimični preokret: Američka vlada odobrila djellimično lansiranje Anthropicovog modela Mythos 5

Američka vlada je zvanično dozvolila kompaniji Anthropic da lansira svoj moćni model vještačke inteligencije Mythos odabranim kompanijama i organizacijama. Ova odluka predstavlja reviziju zahtjeva za licenciranje, nakon što je ranije ovog mjeseca naređena potpuna blokada izvoza zbog straha za nacionalnu sigurnost.

Od uvođenja zabrane početkom juna, Anthropic je intenzivno radio s vladom na rješavanju rizika povezanih s obuhvaćenim modelima. Ministar trgovine Howard Lutnick potvrdio je u pismu upućenom kompaniji da su uspostavljene odgovarajuće mjere zaštite koje omogućavaju da određeni pouzdani partneri dobiju pristup modelu Claude Mythos 5.

Selektivni povratak na tržište i blokada za Fable 5

Iz kompanije Anthropic su saopćili da su primili obavijest od američkih vlasti prema kojoj se Mythos 5, njihov najsnažniji model za kibernetičku sigurnost, može ponovo aktivirati za malu grupu stručnjaka za kibernetičku odbranu i pružaoce infrastrukturnih usluga. Trenutno se radi na obezbjeđivanju pristupa odobrenim partnerima, dok se razgovori s vladom nastavljaju kako bi se osigurala opšta dostupnost ovog modela.

S druge strane, iz odobrenja je izostavljen model Fable 5, slabija verzija istog softvera, čija sudbina ostaje predmet daljih pregovora koji bi se mogli nastaviti tokom vikenda.

Anthropic je ranije morao onemogućiti pristup za oba modela kako bi ispoštovao vladinu naredbu o suspenziji upotrebe od strane stranih državljana, što je uključivalo i same zaposlenike kompanije.

Regulatorni haos i institucionalni sukobi u AI sektoru

Ova nagla blokada, a potom i djelimično popuštanje mjera, ogolili su nedostatak konzistentnog regulatornog okvira za umjetnu inteligenciju u Sjedinjenim Američkim Državama, u trenucima kada tehnologija rapidno napreduje, a država pokušava zadržati prednost nad globalnim konkurentima poput Kine. Iako je Trumpova administracija do sada uglavnom primjenjivala pasivan pristup regulaciji, pritisak stručnjaka koji su mjesecima upozoravali da bi Mythos mogao poslužiti hakerima za brzo pronalaženje i iskorištavanje sistemskih ranjivosti primorao je Bijelu kuću na reakciju.Zbog sličnih sigurnosnih razloga, administracija je nedavno zatražila i od kompanije OpenAI da ograniči svoj najnoviji model.

Odnos savezne vlade i Anthropica već duže vrijeme prate tenzije. Ranije ove godine, administracija je proglasila kompaniju “rizikom za lanac snabdijevanja” i praktično je stavila na crnu listu zbog neslaganja oko vojne upotrebe njenih proizvoda. Anthropic je zbog ove oznake pokrenuo tužbu protiv vlade i već ostvario prvu ranu pobjedu u sudskom postupku koji je još uvijek u toku, navodi CNN.