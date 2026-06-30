Zašto je Ford otpustio umjetnu inteligenciju i ponovo zaposlio ljudske inženjere

U trci za smanjenjem troškova i povećanjem profitnih marži, američki automobilski gigant Ford uložio je milione u automatizaciju i umjetnu inteligenciju (AI). Međutim, u neočekivanom preokretu koji bi mogao redefinisati korporativne strategije u Silicijskoj dolini, kompanija je priznala da tehnologija nije uspjela parirati vještinama i iskustvu ljudskih stručnjaka.

Kako navodi Bloomberg, izvršni direktori Forda otkrili su da je kompanija u proteklim godinama ponovo zaposlila više od 300 “veterana”, iskusnih inspektora kvalitete, kako bi nadoknadila ozbiljne propuste koje su napravili automatizovani sistemi.

Ovaj potez dolazi nakon agresivnog uvođenja umjetne inteligencije u različite segmente poslovanja, uključujući i ključne provjere kvaliteta finalnih proizvoda.

Ograničenja algoritama u stvarnom svijetu

Ford je bio među predvodnicima novog talasa korporacija koje su prigrlile AI, podstaknute euforijom na Wall Streetu i obećanjima developera o drastičnom skoku produktivnosti. Čak je i generalni direktor Forda, Jim Farley, prošlog juna u intervjuu s autorom Walterom Isaacsonom dramatično prognozirao da će “AI ostaviti iza sebe mnoge kancelarijske radnike”.

Kompanija je u oktobru prošle godine investitorima ponosno predstavila implementaciju AI modela kroz cijeli industrijski lanac, što je uključivalo i postavljanje 900 pametnih kamera u fabrikama s ciljem uočavanja grešaka na samom izvoru. Ipak, praksa je pokazala drugačije rezultate.

“Umjetna inteligencija je fantastičan alat, ali je dobra samo onoliko koliko su dobri podaci koje koristite za njeno treniranje”, izjavio je Charles Poon, potpredsjednik odjela za hardverski inženjering vozila.

Foto: Ford logo, REUTERS/Mike Blake/File Photo

Poon je otvoreno priznao da su napredni algoritmi podbacili tamo gdje je ljudsko iskustvo nezamjenjivo.

“Pogrešno smo vjerovali da će samo uvođenje vještačke inteligencije i unošenje naših dizajnerskih zahtjeva rezultirati visokokvalitetnim proizvodom”, dodao je Poon, ističući da automatizovanim alatima nedostaju obuka i ekspertiza inženjera veterana, od kojih su mnogi napustili kompaniju prije nego što je njihovo znanje uopće moglo biti iskorišteno za unapređenje softvera.

Povratak na tron uz ljudsku ekspertizu

Strategija povratka iskusnih radnika već je donijela mjerljive rezultate. Ford je objavio ove podatke u trenutku kada slavi povratak na sam vrh prestižnog J.D. Power indeksa koji meri inicijalni kvalitet vozila u SAD-u. To je pozicija koju ovaj tradicionalni proizvođač automobila nije držao još od 2010. godine.

U službenom saopćenju, Ford je naglasio da je dostizanje titule najboljeg u klasi zahtijevalo “značajno osvježenje talenata”. To nije značilo samo smjenu visokih rukovodilaca u inženjeringu i lancu snabdijevanja, već upravo reaktivaciju oko 300 inženjera veterana koji, prema riječima menadžmenta, “sa sobom nose teško stečenu mudrost decenija rada na dizajnu”.

Ovi povratnici sada imaju dvostruku ulogu: direktno nadgledaju procese i služe kao mentori mlađim kolegama, ali što je najvažnije – treniraju same AI sisteme kako bi tehnologija uopšte mogla funkcionisati.

“Prepoznali smo da bismo unaprijedili naše alate za automatizaciju, mašinsko učenje i umjetnu inteligenciju, moramo osigurati da ih obučavaju pojedinci s najvećim iskustvom”, zaključio je Poon, prenosi BBC.