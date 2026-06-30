Velika Britanija predstavila vojnu reformu vrijednu 15 milijardi funti

Velika Britanija najavljuje jednu od najvećih reorganizacija svojih oružanih snaga u posljednjih nekoliko decenija, koristeći iskustvo iz rata u Ukrajini kao direktan model za budućnost. Plan o odbrambenim investicijama (DIP), koji u utorak treba objaviti premijer Keir Starmer u jednom od svojih posljednjih poteza prije povlačenja s funkcije, pokazuje da Ujedinjeno Kraljevstvo kopira uspješnu ukrajinsku strategiju. Fokus se dramatično pomijera na “jeftine sisteme koji uništavaju mete visoke vrijednosti i inovacijske cikluse koji se mjere sedmicama, a ne godinama”, saopštilo je Ministarstvo odbrane u ponedjeljak.

Ovaj korak ukazuje na to kako vlada namjerava ispuniti ciljeve prošlogodišnjeg Strateškog pregleda odbrane, koji je upozorio da se “međudržavni sukob vratio u Evropu”. Inicijativa dolazi nakon budžetske krize koja je ranije ovog mjeseca izazvala neočekivanu ostavku bivšeg sekretara odbrane Johna Healeyja.

Decenijama je vojna moć Ujedinjenog Kraljevstva počivala na pomorskoj sili, sa velikim, skupim ratnim brodovima poput nosača aviona i podmornica sposobnih za lansiranje nuklearnih projektila. Međutim, ruska invazija na Ukrajinu preokrenula je stari evropski model odbrane. Izložila je ranjivost skupih sistema, naglasila potrebu za ogromnim zalihama jeftinih bespilotnih letjelica i municije, te ubrzala prelazak na autonomne sisteme, ciljanje podržano vještačkom inteligencijom i brze inovacije na ratištu.

Zaokret prema autonomnim sistemima na moru i nebu

Jedna od najistaknutijih mjera u novom planu je objava da neće biti novog novca za do osam razarača s vođenim projektilima Tip 83 i fregata Tip 32, projekata koji su bili ključni dio obnove veličine Kraljevske mornarice za 2030-e godine. Umjesto toga, Ujedinjeno Kraljevstvo će investirati u najmanje šest novih zajedničkih borbenih brodova (Common Combat Vessels) koji će služiti kao kontrolni brodovi za besposadne sisteme.

Ovi sistemi uključuju podvodna protivpodmornička plovila Tip 93, bespilotne raketne platforme Tip 91, te bespilotne senzorske platforme Tip 92 i Tip 94 za nebo i more. Ovaj strateški zaokret je posebno značajan jer je Ukrajina, uprkos tome što nema mornaricu, porazila rusku Crnomorsku flotu upravo kombinacijom pomorskih i vazdušnih dronova i projektila.

Promjene se šire i na Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo (RAF). Zvaničnici su nagovijestili ulaganje u “nacionalni program kolaborativne borbene avijacije” koji će proizvoditi autonomne borbene avione dizajnirane da lete uz ljudske posade. Ovaj projekat je dio šireg Globalnog programa borbene avijacije (GCAP) u kojem Britanija, Italija i Japan zajednički razvijaju borbeni avion šeste generacije. Tim Willasey-Wilsey, viši saradnik u institutu za odbranu RUSI, ističe da iako Britanija kao globalna trgovačka sila mora zadržati veliku mornaricu, država mora skrenuti fokus sa megaprojekata kako bi postala “mnogo vitkija i opasnija”.

Milijarde za dronove i lekcije sa modernog ratišta

Iako objava Plana o odbrambenim investicijama ispunjava ključni zahtjev saveznika i vojno-industrijskog kompleksa, implementacija će se oslanjati na Andyja Burnhama, za kojeg se očekuje da će preuzeti funkciju premijera kasnije ovog ljeta. Prema ovom planu, Ujedinjeno Kraljevstvo će se donekle približiti novom cilju NATO-a koji predviđa izdvajanje 3,5 odsto BDP-a za odbranu do 2035. godine. Ipak, britanska potrošnja trenutno kaska za saveznicima poput Njemačke, Francuske i Poljske, a jasna finansijska mapa puta do tog cilja još uvijek nije definisana.

Novi investicioni plan će dodati oko 15 milijardi funti na postojeći odbrambeni budžet od preko 270 milijardi funti tokom ovog parlamentarnog saziva. To uključuje i 5 milijardi funti koje vlada izdvaja za transformaciju u oblasti bespilotnih letjelica. Ministarstvo odbrane pritom ukazuje na 200.000 dronova koje Ukrajina koristi svakog mjeseca kao na primjer pristupa koji britanska vojska mora kopirati, navodi Politico.

“Tehnologija na bojnom polju mijenja se munjevitom brzinom. Jasna lekcija iz Ukrajine govori nam da su dronovi promijenili karakter ratovanja”, izjavio je Ross Exley, potpredsjednik za odbrambenu strategiju u tehnološkoj kompaniji Hadean, koja je članica vladinog Zajedničkog vijeća odbrambene industrije.

Sredstvima iz ovog plana finansirat će se najveći centar za testiranje dronova u Evropi, koji će raditi zajedno sa novom radnom grupom na “kontinuiranom proširenju proizvodnje” kako bi bespilotne letjelice što prije stigle u ruke britanskih vojnika.