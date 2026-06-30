Južna Koreja ima plan da osigura 80% globalnog tržišta RAM memorije

U trenucima kada bum umjetne inteligencije pogoršava nestašicu čipova, Samsung Electronics, SK Hynix i vlada Južne Koreje planiraju investirati u veliko proširenje proizvodnje. Kompanije i vlada će zajedno uložiti 911 biliona vona, odnosno 590 milijardi dolara, za izgradnju pogona za proizvodnju čipova u slabo razvijenim dijelovima Južne Koreje, kao dio plana predsjednika Lee Jae Myunga za podsticanje uravnoteženijeg regionalnog ekonomskog razvoja.

Ove investicijske obaveze dio su inicijative “Tri mega-projekta za veliki skok naprijed”, koja je najavljena u ponedjeljak, a usmjerena je na razvoj nacionalnih kapaciteta u sektorima poluprovodnika, AI data centara i robotike.

“AI revolucija iz temelja mijenja globalni ekonomski i industrijski pejsaž”, navodi se u saopćenju vlade. “Naši konkurenti agresivno grade fabrike poluprovodnika kako bi zadovoljili brzorastuću potražnju… moramo reagovati brzo kako bismo ostali lideri”.

Finansijska raspodjela i razvoj tehnologije

Oko 800 biliona vona biće utrošeno na izgradnju četiri fabrike za proizvodnju čipova u jugozapadnom regionu zemlje, dok će 81 bilion vona otići na izgradnju klastera za pakovanje čipova u njenom centralnom regionu. Tokom narednih 15 godina, Južna Koreja planira investirati 30 biliona vona u razvoj memorijskih čipova sljedeće generacije, “on-device” AI čipova i poluprovodnika koji se koriste u odbrani.

Južnokorejski proizvođači čipova utrkuju se kako bi zadovoljili rastuću potražnju data centara koji pokreću chatbote i druge AI alate. Očekuje se da će pet najvećih svjetskih AI kompanija potrošiti više od 1 trilion dolara u 2025. i 2026. godini na data centre.

Utjecaj na cijene i globalno tržište

Njihova potražnja podigla je cijene memorijskih čipova za ostale kupce, uključujući proizvođače potrošačke elektronike. Prošle sedmice, Apple je podigao cijene MacBook i iPad uređaja, navodeći kao razlog “neodrživu” cijenu memorije i skladišnog prostora.

Samsung i SK Hynix sada imaju kombinovanu tržišnu kapitalizaciju od otprilike 2 triliona dolara. Zajedno, ove dvije kompanije čine gotovo 80 odsto globalnog tržišta za memorijske čipove visoke propusnosti, koji omogućavaju brzo kretanje masivnih količina podataka potrebnih za AI aplikacije, navodi Financial Times.