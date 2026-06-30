Naučnici smatraju da kitovu komuniciraju jezikom sličnom ljudskom

Prema novom istraživanju objavljenom u naučnom časopisu Proceedings of the Royal Society B, ulješure vjerovatno međusobno razgovaraju kroz serije klikova koji, iako na površini djeluju potpuno vanzemaljski, imaju mnogo više sličnosti s ljudskim govorom nego što su naučnici ikada očekivali.

Ovaj naučni rad rezultat je projekta CETI, grupe koja pokušava dekodirati komunikaciju kitova koristeći mašinsko učenje i ogromne audio baze podataka. Prema njihovoj najnovijoj analizi, klikovi koje ulješure koriste za međusobnu komunikaciju, poznati kao “kode” (codas), nisu samo nasumična buka. Oni prate strukturisane obrasce zasnovane na pravilima koji nevjerovatno liče na sisteme koje ljudi koriste za razgovor.

Nakon analize hiljada koda kitova, istraživački tim je došao do zaključka da se ovi zvukovi ponašaju slično samoglasnicima u ljudskom govoru. Identifikovani su različiti tipovi koda koji se razlikuju po varijablama kao što su dužina, ton i unutrašnja struktura, zbog čega su ih naučnici označili po uzoru na ljudske samoglasnike – kao “a-kode”, “i-kode” i tako dalje.

Kompleksne poruke umjesto bazičnih signala

Ono što je još važnije, ovi zvukovi međusobno reaguju na način koji je sličan fonologiji, odnosno sistemu koji ljudi koriste za organizovanje zvukova u smislene i razumljive razmjene informacija. To znači da kitovi ne proizvode zvukove tek tako; oni ih oblikuju i kombinuju na jedinstvene načine, vjerovatno mijenjajući njihovo značenje u zavisnosti od konteksta. Dok se većina životinjskih zvukova smatra uopštenim signalima, ulješure bi mogle sastavljati visoko kompleksne poruke.

Ovo otkriće savršeno prati način na koji ovi morski sisari žive. Ulješure formiraju blisko povezane zajednice sačinjene od širih porodičnih jedinica koje se oslanjaju na koordinaciju kako bi preživjele. One imaju prilično složen društveni sistem u kojem zajedno love, brinu o mladunčadima na nivou zajednice umjesto individualno, te se često mogu uočiti okupljene u zbijenim formacijama dok “razgovaraju” kroz serije klikova. Takvi prizori često izgledaju kao da kitovi vode ozbiljnu debatu, što je zapravo i vrlo vjerovatno, navodi se u studiji koju je prenio Vice.

Na pragu dekodiranja podvodnog koda

Istraživači su i dalje oprezni kada je u pitanju imenovanje ovog ponašanja, smatrajući da bi definisanje ovih koda kao “jezika” u ovoj fazi moglo biti preuranjeno. Da bi se donijela tako smjela procjena potreban je čvrst dokaz da ove zvučne strukture nose specifična i dosljedna značenja. Sve što naučnici trenutno imaju jeste magloviti obris jedne lingvističke arhitekture; kitovi im ipak nisu uručili podvodnu verziju rječnika.

Ukoliko ulješure zaista komuniciraju putem kompleksne i nijansirane forme jezika, čovječanstvo se još uvijek nalazi na nivou djeteta koje tek prohodava kada je u pitanju razumijevanje tog koda. Ipak, naučnici vjeruju da bi uz više vremena, bolje podatke i naprednije alate vještačke inteligencije, dekodiranje barem osnovnih “fraza” moglo postati stvarnost u roku od nekoliko godina.

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