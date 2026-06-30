Globalni zaokret u prehrambenoj industriji: Nestlé do kraja 2026. potpuno ukida vještačke boje

Prehrambeni gigant Nestlé planira ukloniti vještačke boje za hranu iz svih svojih proizvoda širom svijeta do kraja 2026. godine, izjavio je visoki izvršni direktor kompanije za Reuters u utorak. Ovim potezom švicarska korporacija postaje prva velika globalna prehrambena kompanija koja se odlučila na ovakav radikalan korak.

Ovaj do sada neobjavljeni cilj dolazi u trenutku kada se proizvođači hrane suočavaju s rastućim pritiskom da ponude zdravije proizvode. Tržišne prilike ubrzano se mijenjaju uslijed brze ekspanzije GLP-1 lijekova za mršanje, ali i sve oštrijeg nadzora samih potrošača nad sastojcima u hrani.

Nova odluka predstavlja proširenje dosadašnjih napora kompanije Nestlé izvan granica Sjedinjenih Američkih Država, gdje je već ranije eliminisala vještačke boje iz svog asortimana.

“Do kraja godine, globalni Nestlé portfolio će biti potpuno slobodan od vještačkih boja”, izjavio je Stefan Palzer, šef tehnološkog odjela kompanije Nestlé, u ekskluzivnom intervjuu u sjedištu firme u švicarskom gradu Veveyju.

Izazovi istraživanja i promjena potrošačkih navika

Proizvođači hrane i trgovci na malo sve više su primorani izbacivati sastojke poput FD&C sintetičkih boja i zaslađivača, uključujući kukuruzni sirup. Uslijed zabrinutosti investitora da bi kompanije koje proizvode pakovanu hranu mogle izgubiti tržišnu poziciju dok se potrošači okreću zdravijoj ishrani, Nestlé se intenzivno fokusirao na proizvode namijenjene onima koji paze na tjelesnu težinu i brinu o stepenu prerađenosti hrane.

“To nije bio lak zadatak”, priznao je Palzer govoreći o donošenju ove odluke, dodajući da je Nestlé proveo godine investirajuću u ovu tranziciju.

Palzer je objasnio da je proces zahtijevao ogroman rad u sektoru istraživanja i razvoja (R&D). Kompanija je morala pregledati sva prirodna rješenja, testirati ih tokom same proizvodnje, a zatim detaljno ispitati i njihov rok trajanja u gotovim proizvodima.

“To smo uradili jer potrošači ne cijene vještačke sastojke. Oni žele jednostavnije recepte”, naglasio je Palzer, prenosi Reuters.

Regulatorni pritisak i zdravstveni narativ

Pitanje sintetičkih dodataka hrani dobilo je i političku dimenziju. Američki sekretar za zdravstvo Robert F. Kennedy Jr. i Uprava za hranu i lijekove (FDA) objavili su u aprilu prošle godine da agencija ima za cilj uklanjanje sastojaka koji uključuju vještačke boje za hranu.

Kao razlog za takvu inicijativu navedena je zabrinutost zbog potencijalnih veza ovih supstanci sa stanjima kao što su ADHD, pretilost i dijabetes, iako mnogi naučnici naglašavaju da je za konačne zaključke ipak potrebno sprovesti dodatna istraživanja.

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