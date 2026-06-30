Kraj bakarne ere u auto-industriji: Ferrari i BMW prelaze na aluminijumsku mrežu

Ferrari i BMW ubrzano uvode nove modele automobila sa laganim i ekonomski isplativim aluminijumskim ožičenjem, predvodeći historijski zaokret od bakra, materijala koji je dominirao u električnim instalacijama još od izuma baterije prije dva stoljeća.

Prema analizi investicione banke JPMorgan, ovaj trend, koji prate Tesla i kineski proizvođači električnih vozila (EV), ove godine će utjecati na oko 2% ukupne globalne potražnje za bakrom.

Strukturni skok cijena bakra, izazvan nestašicama na tržištu i ogromnom potražnjom iz sektora zelene energije i data centara, mogao bi dodatno ubrzati ovu migraciju. Cijena bakra je krajem januara dostigla rekordan nivo od blizu 14.500 eura po metričkoj toni, dok aluminijum trenutno košta oko 3.100 dolara po toni, što je tek četvrtina cijene bakra.

Performanse i ušteda na težini

Pored drastično nižih troškova, ključni motiv za proizvođače luksuznih i električnih automobila jeste smanjenje mase vozila. Ferrari, koji aluminijum već koristi za šasije, motore i karoseriju, potvrdio je da je prošle godine uveo aluminijumske kablove za napajanje na hibridnom modelu 296, a tehnologiju je primijenio i na modelu Luce, svom prvom električnom automobilu lansiranom prošlog mjeseca.

“Ne biramo aluminijum zato što je jeftiniji, već biramo materijal koji pruža bolje performanse”, izjavio je Dario Esposito, izvršni direktor za komunikacije u Ferrariju, naglašavajući da ovaj potez smanjuje ukupnu težinu ožičenja do 20%.

Njemački BMW je počeo koristiti aluminijumske provodnike još 2011. godine u seriji 1, a danas ih masovno koristi u visokonaponskim i niskonaponskim sistemima unutar svoje eDrive EV tehnologije. Izvor iz industrije navodi da je i Stellantis nedavno započeo zamjenu bakra aluminijumom.

Kineska ofanziva i tržišne projekcije do 2030. godine

Zahvaljujući vladinom strateškom dokumentu iz marta 2025., kineski proizvođači poput brendova AVATR, XPeng i Xiaomi masovno prelaze na aluminijum kako bi smanjili troškove u jeku oštrog rata cijena. Smanjenje težine direktno omogućava i veći domet baterije, što je ključni adut na EV tržištu.

Iako aluminijum zahtijeva veći volumen za provođenje iste količine električne energije i troši više energije pri proizvodnji, analitičari konsultantske kuće Zhuochuang predviđaju da bi do 2030. 25% do 30% komponenti u automobilskom sektoru moglo preći na ovaj metal, dok JPMorgan procjenjuje da bi do tada aluminijum mogao zamijeniti oko 6% godišnje potražnje za bakrom, navodi Reuters.