Dobro unovčen mandat: Trumpov najveći poslovni uspjeh više nisu nekretnine

Američki predsjednik Donald Trump je prošle godine ostvario više od milijardu dolara prihoda od svojih poslovnih aktivnosti u sektoru kriptovaluta, pokazuje federalni finansijski izvještaj objavljen u ponedjeljak. Prihodi od digitalne imovine predstavljali su značajan doprinos njegovoj ukupnoj zaradi, uz prihode od sudskih nagodbi, nekretnina i licencnih ugovora.

Tokom svog drugog mandata Trump i njegova porodica intenzivno su ulagali u tržište digitalne imovine, dok je predsjednik početkom 2025. godine poručio da želi da Sjedinjene Američke Države postanu “svjetska prijestolnica kriptovaluta”. Mnogi od tih poslovnih poduhvata bili su tek u začetku kada je preuzeo dužnost, ali su u međuvremenu ostvarili prihode koji premašuju dio njegovog dugogodišnjeg poslovanja s nekretninama.

Kriptovalute postale najveći izvor prihoda

Prema prijavi dostavljenoj Uredu za vladinu etiku za 2025., Trump je više od 500 miliona dolara zaradio putem kompanije World Liberty Financial prodajom novih kripto proizvoda, uključujući takozvane “governance tokene”. Istovremeno, kompanija CIC Digital LLC ostvarila je više od 600 miliona dolara prihoda od prodaje “meme” kriptovaluta s Trumpovim likom, lansiranih nekoliko dana prije njegove inauguracije.

Foto: Bitcoin, ilustracija, REUTERS/Benoit Tessier

“Ni predsjednik ni njegova porodica nikada nisu bili niti će biti uključeni u sukob interesa”, izjavila je portparolka Bijele kuće Anna Kelly.

Dodala je da je “predsjednik Trump izvršnim odlukama, podrškom zakonima poput GENIUS Acta i drugim razumnim politikama s ponosom učinio Sjedinjene Američke Države svjetskom prijestolnicom kriptovaluta, podstičući inovacije i ekonomske prilike za sve Amerikance”.

Kelly je također odbacila kritike, navodeći da se “sve odluke predsjednika Trumpa i njegove administracije donose u najboljem interesu američkog naroda”, te optužila kritičare da ponavljaju “istu, istrošenu i netačnu priču koju demokrate i tradicionalni mediji plasiraju već deset godina”.

Iako su Trumpovi tokeni i druge kriptovalute od početka prodaje izgubili značajan dio vrijednosti, njihova prodaja donijela je stotine miliona dolara prihoda, navodi britanski list The Guardian.

Foto: Eric Trump na Bitcoin konferenciji, REUTERS/Tyrone Siu

Zarada od nekretnina, proizvoda i sudskih nagodbi

Finansijski izvještaj pokazuje da je Trump prošle godine ostvario višemilionske prihode i od prodaje proizvoda sa svojim brendom, uključujući Biblije, patike, satove i druge artikle. Samo od prodaje satova s Trumpovim imenom prihodovao je 4,7 miliona dolara.

Istovremeno, njegovi međunarodni projekti u sektoru nekretnina nastavili su donositi značajne prihode kroz naknade i licencne ugovore. Projekat u Ujedinjenim Arapskim Emiratima donio je 10,4 miliona dolara, dok je razvojni projekat u Saudijskoj Arabiji, koji gradi kompanija bliska vladajućoj porodici, uplatio devet miliona dolara Trumpovoj kompaniji. Po pet miliona dolara pristiglo je i od projekata u Bukureštu i Kataru.

Izvještaj također pokazuje da je predsjednik zaradio više od 86 miliona dolara kroz pet odvojenih sudskih nagodbi s medijskim i društvenim kompanijama, uključujući ABC, CBS, YouTube, Meta i X, nekadašnji Twitter.