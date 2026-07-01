Kako je nestašni tuljan težak jednu tonu postao miljenik grada

Bollardi, saobraćajni čunjevi, ograde i terenska vozila tipa LandCruiser nemaju mnogo šansi protiv Neila, tuljana teškog jednu tonu, koji je postao lokalna legenda južne Tasmanije.

Neil, petogodišnji slonovski tuljan, ponovo se vratio u naselja Tasmanije, gdje bez problema zaobilazi prepreke, ruši ograde, leži na cestama i udara u parkirana vozila.

Ukratko, ponaša se kao nestašni tinejdžer koji se igra sa predmetima u okolini, simulirajući borbu sa drugim tuljanima.

“Vjerovatno se ne kreće brzo, ali ako naleti na automobil ili odluči nasloniti njušku na haubu, to neće dobro završiti,” rekao je Rod Macdonald, gradonačelnik područja Tasman, gdje je Neil rođen 2020. godine. “Ali on je definitivno postao slavan i nastavlja potvrđivati taj status”.

Nezavisna senatorica Tasmanije Jacqui Lambie opisala ga je kao “jedinog momka u Tasmaniji koji može zaustaviti saobraćaj, ignorisati sve i i dalje biti voljen zbog toga”.

“Normalno ponašanje”, ali sve veći problem

Stručnjakinja za tuljane sa Univerziteta Tasmanije, dr Jane Younger, kaže da je Neilovo ponašanje zapravo dio prirodnih obrazaca.

“On se svake godine vraća otkako je rođen, ali sada je već narastao”, rekla je Younger. “On ima oko 1.000 kilograma i očigledno je sposoban napraviti više štete. Lomi ograde i uznemirava vozače… to je jednostavno posljedica njegove veličine”. Ona upozorava da će Neil nastaviti rasti.

He’s pretty tired today not much destruction lol pic.twitter.com/4FvBw8OCaU — Donner (@dwattsyy) July 1, 2026

“Odrasli mužjaci redovno prelaze dvije tone, a najveći dostižu i do tri i po tone”, dodala je. “On bi mogao postati znatno veći nego što je sada”.

Slonovski tuljani su društvene životinje koje na kopnu žive u velikim kolonijama tokom perioda linjanja i parenja. Većina populacije u Australiji živi na ostrvima Macquarie i Heard, hiljadama kilometara južno.

Usamljen, ali sve opasniji “mladi borac”

Stručnjak za morsku ekologiju dr Clive McMahon kaže da je Neil vjerovatno na jednoj od svojih sezonskih “izlazaka na kopno” i da će ostati oko šest sedmica.

“On bi inače susretao mlade mužjake, sparingovao bi i učio društveno ponašanje”, rekao je McMahon. “Ali u nedostatku drugih mladih mužjaka, on to radi s bollardima, čunjevima i drugim predmetima”. McMahon dodaje da Neil vjerovatno pokazuje znakove usamljenosti.

He’s pretty tired today not much destruction lol pic.twitter.com/4FvBw8OCaU — Donner (@dwattsyy) July 1, 2026

“Kada ga vidite kako spava, često je naslonjen na ogradu, što vjerovatno znači da traži kontakt s nečim drugim”, rekao je.

Ipak, iza simpatične priče krije se i zabrinutost za vrstu. Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) nedavno je slonovske tuljane svrstala u kategoriju “ranjivih” zbog naglog pada populacije nakon izbijanja ptičije gripe, koja je u nekim kolonijama uništila i više od 90% mladunaca, navodi The Guardian.

Vlasti savjetuju stanovnicima da se drže najmanje 20 metara od Neila, odnosno 50 metara ako su sa psima, dok lokalna zajednica i dalje pokušava “živjeti s njim” dok povremeno blokira saobraćaj i uništava infrastrukturu.

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