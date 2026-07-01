Ukinuta izvozna ograničenja: Anthropic vraća pristup Fable 5 nakon spora s administracijom Donalda Trumpa

Američka AI kompanija Anthropic ponovo će omogućiti pristup svom naprednom modelu Fable 5 nakon što je američko Ministarstvo trgovine ukinulo izvozne restrikcije uvedene ranije ove godine, u potezu koji označava kraj jednog od najosjetljivijih regulatornih sporova između tehnološkog sektora i administracije Donalda Trumpa.

“Primili smo obavijest da je Ministarstvo trgovine ukinulo izvozne kontrole za Claude Fable 5 i Mythos 5,” saopćila je kompanija u objavi na platformi X u utorak. “Sutra ćemo početi s vraćanjem pristupa i uskoro ćemo objaviti dodatne informacije. Zahvalni smo korisnicima na strpljenju i svima koji su radili s nama na ponovnom aktiviranju modela”.

Odluka dolazi nakon što je 12. juna Anthropic bio primoran da “naglo deaktivira” pristup modelima Fable 5 i Mythos 5, nakon što je administracija Donalda Trumpa izdala nalog o izvoznim kontrolama kojim se zahtijevalo da kompanija obustavi pristup stranim državljanima, uključujući i vlastite zaposlenike, određenim AI modelima.

Mythos 5, najnovija verzija Claude Mythos Preview sistema, nije bio široko dostupan javnosti jer je kompanija smatrala da su njegove sposobnosti hakovanja i eksploatacije sigurnosnih sistema još uvijek previše napredne za otvoreno korištenje.

Washington, sigurnost i AI kontrola

Nakon uvođenja zabrane, Anthropic je tvrdio da je odluka zasnovana na “nesporazumu” oko potencijalnog “jailbreak” rizika kod modela Fable 5. Kao odgovor, predstavnici kompanije otputovali su u Washington kako bi pokušali riješiti spor direktno s Bijelom kućom i američkim regulatorima.

Ovaj slučaj dodatno je istakao napetosti između vodećih AI kompanija i američke vlade. Još u martu, ministar odbrane Pete Hegseth označio je Anthropic kao potencijalni rizik za lanac snabdijevanja, što je dodatno pogoršalo odnose. Kompanija je kasnije podnijela tužbu protiv administracije Donalda Trumpa, tražeći poništenje te odluke, a postupak je i dalje u toku, navodi Business Insider.

Spor oko Fable 5 i Mythos 5 dolazi u trenutku kada se Anthropic približava inicijalnoj javnoj ponudi akcija (IPO), koja bi se mogla desiti već ove godine. Početkom juna kompanija je podnijela povjerljivi S-1 obrazac, što predstavlja prvi formalni korak ka izlasku na berzu.

Mythos AI modeli već ranije su izazvali zabrinutost među vladama i kompanijama širom svijeta. U aprilu je Anthropic ograničio pristup prvoj verziji Claude Mythos Preview modela kroz tzv. “Project Glasswing”, navodeći da je sistem previše efikasan u otkrivanju i iskorištavanju cyber ranjivosti.

A person walks in front of AI letters at the Hannover Messe, one of the world's largest industrial trade fairs with this year's partner country Brazil, in Hanover, Germany, April 20, 2026 REUTERS/Lisi Niesner

Regulatorni pritisci i nova AI pravila

U pozadini ovog spora nalazi se širi politički okvir. Nedavna izvršna uredba predsjednika Donalda Trumpa omogućava velikim AI kompanijama da dobrovoljno dostavljaju napredne modele američkoj vladi na pregled do 30 dana prije javnog lansiranja.

Ovaj potez uslijedio je nakon što su upravo modeli iz Mythos linije izazvali zabrinutost zbog mogućnosti zloupotrebe u oblasti cyber sigurnosti, dodatno ubrzavajući raspravu o tome koliko bi država trebala imati kontrolu nad razvojem napredne umjetne inteligencije.