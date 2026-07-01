Njemačka nagovara Trampa da se Tomahawk i druge rakete proizvode na njihovoj teritoriji

Njemačka vrši pritisak na Sjedinjene Američke Države da omoguće proizvodnju većeg broja američkih oružanih sistema na njemačkom tlu, u pokušaju da popuni evropske odbrambene praznine i istovremeno zadrži interes Washingtona za sigurnost kontinenta.

Prema tvrdnjama upućenih zvaničnika, Njemačka traži od američkih partnera dogovor o zajedničkoj proizvodnji prije samita NATO-a u Ankari naredne sedmice. Inicijativa je dio šireg evropskog napora da se kroz jačanje vlastite odbrambene industrije stabilizuju odnosi sa SAD-om.

Razgovori o “konceptima zajedničke proizvodnje” između njemačke i američke industrije već su u toku, rekao je jedan od izvora za Financial Times. Drugi je naveo da se pregovori odnose na “sve što bi moglo pomoći objema državama da ojačaju svoje odbrambene kapacitete”, uključujući proizvodnju raketa dugog dometa Tomahawk i najnaprednijih verzija projektila za američki sistem protuzračne odbrane tipa Patriot, poznatih kao PAC-3.

Treći izvor rekao je da je reakcija američke vlade i industrije na prijedloge bila “pozitivnija nego što se očekivalo”.

Foto: Ispaljivanje Tomahawk rakete blizu obale Irana, sa jednog of američkih vojnih brodova: REUTERS

Berlin nudi industrijsku bazu kao rješenje za američke i evropske potrebe

Njemački zvaničnici smatraju da velika industrijska baza zemlje, uključujući automobilsku industriju koja se suočava s jakom konkurencijom iz Kine, može predstavljati obostrano koristan model za Evropu i SAD.

Prema njihovom stavu, proizvodnja ključnog američkog naoružanja u najvećoj ekonomiji Evropske unije pomogla bi Washingtonu da riješi probleme s proizvodnim kapacitetima, dodatno opterećenim globalnim sigurnosnim krizama.

Uporedo, Berlin smatra da bi ovakav aranžman omogućio evropskim državama bržu nabavku oružja dok ubrzano povećavaju vojne kapacitete nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Međutim, za proizvodnju osjetljive američke vojne tehnologije izvan SAD-a potrebna je saglasnost Washingtona.

Njemačko ministarstvo odbrane saopćilo je za FT da već postoji “intenzivna i dobro uspostavljena” saradnja između američkih i njemačkih odbrambenih kompanija. Kao primjere naveli su proizvodnju trupova za borbene avione F-35 kompanije Lockheed Martin koju obavlja Rheinmetall, kao i novu fabriku kompanija MBDA i Raytheon za proizvodnju projektila PAC-2 i GEM-T za sistem Patriot.

Ministarstvo je poručilo da će Njemačka nastaviti istraživati načine za proširenje proizvodnih kapaciteta i ubrzanje isporuke “hitno potrebnih sistema naoružanja” za Bundeswehr i druge evropske države.

Tomahawk rakete postale ključni test odnosa Berlina i Washingtona

Njemačka vlada razgovara s njemačkim ogrankom evropskog proizvođača raketa MBDA o mogućoj saradnji s kompanijom Raytheon, proizvođačem Tomahawk raketa, na proizvodnji kopnene verzije ovog krstarećeg projektila. Tomahawk ima domet veći od 2.000 kilometara.

Dvije kompanije već imaju dugogodišnje partnerstvo, ali prema izvorima nisu direktno razgovarale o proizvodnji Tomahawk sistema. MBDA nije želio komentarisati navode.

Berlin predvodi evropske napore za pripremu memoranduma o razumijevanju i ugovora o zajedničkoj proizvodnji i nabavci prije NATO samita. Inicijativa dolazi u trenutku kada se američki proizvođači oružja suočavaju s velikim brojem narudžbi i problemima u lancima snabdijevanja, posebno kada je riječ o komponentama poput čvrstih raketnih goriva.

Glavni cilj Njemačke je popunjavanje odbrambenih praznina koje bi mogle nastati ukoliko Washington smanji svoju posvećenost evropskoj sigurnosti i prebaci dio vojnih resursa prema Indo-Pacifiku i zapadnoj hemisferi.

Njemačku vladu posebno je zabrinula odluka Pentagona iz maja da otkaže planirano raspoređivanje bataljona u Njemačkoj opremljenog kopnenim Tomahawk sistemima. Taj plan iz perioda administracije Joea Bidena trebao je predstavljati odgovor NATO-a na rusko raspoređivanje krstarećih raketa i borbenih aviona u Kalinjingradu, ruskoj enklavi koja se nalazi u dometu Berlina.

Foto: Poljski F-35 Lightning II avion, REUTERS/Kuba Stezycki

Druge opcije su takođe na stolu ali i doza skepse

Nakon te odluke, Njemačka je počela tražiti alternativne načine nabavke Tomahawka, uključujući obnovu godinu dana starog zahtjeva za kupovinu tih raketa. Jedan zvaničnik potvrdio je da su pregovori o prodaji još uvijek u toku.

Berlin razmatra i ukrajinsku krstareću raketu Flamingo ili druge alternative.

Thomas Röwekamp, predsjednik odbora za odbranu Bundestaga, rekao je: “Ako postoji nešto što ispunjava čak 80 posto sposobnosti Tomahawka, onda ćemo jednostavno kupiti više takvih sistema, uz manju preciznost i manje tehnologije.”

“Hitno nam je potrebno ono što Tomahawk može učiniti za odbranu evropskog kontinenta. Ako Amerikanci neće rasporediti i isporučiti te sposobnosti, moramo pronaći nove načine da ih osiguramo”, dodao je.

Dva izvora upoznata s pregovorima o zajedničkoj proizvodnji ocijenila su da razgovori “idu dobro”, ali su upozorili da će konačna odluka biti politička i donesena u trenutku napetosti između njemačkog kancelara Friedricha Merza i američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog rata u Iranu.

Ipak, postoje i skeptici. Bastian Ernst, član odbora za odbranu Bundestaga, rekao je da je veliki zagovornik njemačko-američkih odnosa, ali da je ideja o prenosu najosjetljivije tehnologije “nerealna”.

“Ne vjerujem da će Amerikanci dozvoliti da zavirimo u njihovu ‘crnu kutiju’ sa svom intelektualnom svojinom i osjetljivom tehnologijom”, rekao je Ernst.

“Trup F-35 aviona su samo komadi metala, to nije magija. Svaka tehnologija koju želimo dobiti kako bismo popunili nedostatke u sposobnostima jeste tehnologija koju su oni previše oprezni da nam daju”, dodao je.

Izazovi zajedničkih projekata već su vidljivi. Izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger izjavio je u maju da plan zajedničke proizvodnje raketa i projektila s kompanijom Lockheed Martin napreduje sporije nego što je očekivao zbog teških pregovora o troškovima, prijenosu tehnologije i količinama proizvodnje.