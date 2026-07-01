Politički marketing seli na teren: Svjetsko prvenstvo postalo nova meta kampanja

Svjetsko prvenstvo u fudbalu postalo je nova platforma za političko oglašavanje u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su političke kampanje i organizacije tokom prve dvije utakmice američke reprezentacije potrošile ukupno 740.330 dolara na televizijske reklame.

Najveći dio novca usmjeren je na birače u ključnim saveznim državama, dok politički stratezi nastoje iskoristiti rekordnu gledanost utakmica kako bi povećali vidljivost svojih kandidata i političkih poruka.

Među najvećim oglašivačima našao se Jobs and Democracy PAC, politički akcioni odbor koji zagovara regulaciju umjetne inteligencije, a predvode ga bivši republikanski kongresmen Chris Stewart i bivši demokratski kongresmen Brad Carson. Organizacija je tokom utakmice između SAD-a i Australije 19. juna potrošila 240.000 dolara na televizijske reklame.

PAC podržava republikanske i demokratske kandidate koji se, kako navodi, zalažu za “zaštitu javnog interesa od onih koji pokušavaju kupiti izuzeće od razumne regulacije umjetne inteligencije”.

U fokusu i utrka za Senat u saveznoj državi Maine

Među najvećim oglašivačima bile su i organizacije povezane s republikanskom senatoricom Susan Collins, koja se priprema za još jednu izbornu utrku u saveznoj državi Maine.

Organizacija Stronger America, registrovana kao neprofitna grupa za zagovaranje političkih pitanja, potrošila je 149.000 dolara tokom utakmica odigranih 12. i 19. juna. Pine Tree Results PAC, također povezan sa Susan Collins, izdvojio je dodatnih 76.000 dolara.

Republikanci smatraju da će izborna utrka u Maineu, u kojoj će se Collins suočiti s demokratskim kandidatom Grahamom Platnerom, imati ključnu ulogu u borbi za kontrolu nad američkim Senatom.

“Prva utakmica američke reprezentacije na Svjetskom prvenstvu bila je najgledaniji televizijski prijenos fudbalske utakmice u historiji Sjedinjenih Američkih Država”, rekao je za Politico republikanski strateg uključen u kampanju u Maineu, koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

Dodao je da “tržišta u Maineu ostvaruju bolje rezultate od nacionalnog prosjeka, dok područje Portlanda ima izrazito veliku bazu ljubitelja fudbala”.

Rekordna gledanost privlači sve više političkih oglašivača

Među većim oglašivačima našao se i United Democracy Project, super PAC povezan s Američko-izraelskim komitetom za javne poslove (AIPAC), koji je tokom prve utakmice američke reprezentacije potrošio 58.150 dolara.

House Majority Forward, organizacija bliska demokratskom rukovodstvu Predstavničkog doma, izdvojila je 13.450 dolara, dok je One Nation, politička organizacija povezana s republikanskim vodstvom Senata, tokom prve dvije utakmice investirala 14.500 dolara u televizijsko oglašavanje.

Reklamni prostor kupovali su i pojedinačni kandidati za guvernere i senatore. Među njima je bio i poduzetnik Perry Johnson, kandidat za guvernera Michigana, koji je za oglase izdvojio 43.270 dolara.

“Tokom ljeta u Michiganu ljudi manje gledaju standardni televizijski program i više vremena provode vani. Zato morate biti tamo gdje su gledaoci”, izjavio je njegov glavni politički savjetnik John Yob.

“Utakmice Svjetskog prvenstva postale su prilika da se prijatelji okupljaju ispred televizora na terasama, pored jezera ili u barovima na otvorenom širom države”, dodao je Yob.

Rast političkog oglašavanja tokom sportskih prijenosa pokazuje da kampanje sve više prate promjene u navikama publike, koristeći velike sportske događaje kako bi doprijele do birača uoči ključnih izbora u SAD-u.